Adelantan Día del Padre

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Para obtener cartones de cerveza provenientes de las cajas de un trailer volcado con 25 toneladas del producto, alrededor de 400 navojoenses de colonias y comunidades se acercaron a vaciar la unidad.

Ante el operativo implementado por 30 elementos de Seguridad Pública y la Policía Federal, la ciudadanía se abrió paso al grito de “cerveza, cerveza” y “nos adelantaron el Día del Padre” se tiraban sobre las cajas del camión.

Martín Julio Valdés, vecino de Cuchilla de Bahuises, expresó que se le adelantó su regalo del Día del Padre, aunque sólo alcanzó 30 botellas de cerveza.

“Esto es una fiesta, tuvimos suerte de que el accidente fuera en Navojoa, voy a guardar la cerveza para el domingo el Día del Padre”, expresó.

Para Oralia Flores, vecina de la Comisaría Rosales, el transporte de cerveza no fue problema.

“A nosotros nos avisaron y me traje la carriola de mi niña, a ver cuántas puedo llevarme”, mencionó.



Comentó que ella acudió al lugar para beneficiarse económicamente pues venderá el producto a sus vecinos.

Pedro López, vecino del fraccionamiento Girasoles, no tuvo tanta suerte, pues tras los empujones se fracturó la pierna derecha.

“Intentaba echarle la mano al de la grúa pero al jalar la caja del trailer, toda la gente se abalanzó a la segunda caja con cerveza y la puerta la quebraron y quedó mi pierna abajo, cuando quise salir no pude y tuve que pedir auxilio”, relató mientras esperaba atención médica.

El accidente se registró alrededor de las 8 de la mañana, pero sólo una caja estaba abierta. La voz se corrió y al lugar llegaron vecinos de Pueblo viejo, Constitución, Reforma, Sonora, Bugambilias, Jacarandas, para saquear la segunda caja del trailer, la cual fue abierta por la gente alrededor de las 11 de la mañana.

A pie, en automóvil, de raite y en camión fue transportada la cerveza.

Según información por parte de la Policía Federal, el propietario del trailer brinda el servicio a la cervecería. El chofer resultó con lesiones leves, y el monto de los daños asciende alrededor de tres millones de pesos.

Reiteró que la mercancía normalmente está asegurada por la cervecería y el camión por el propietario, pero no contaban con esa información.

Agregó que en este tipo de situaciones son de riesgo para la ciudadanía, pero es difícil hacerlos entender y se les avisa que entrar al lugar es bajo su riesgo.