Acuerdan nuevo plazo de estallido de huelga

Por: Federico Chávez Manjarrez

Luego de tenerse listas las banderas roja y negras para el estallido de la huelga en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, se llega al acuerdo de que continúen las negociaciones por la vía del diálogo hasta el 6 de junio.

El representante del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), José Luis Félix Fuentes, dijo que 20 minutos antes de las 10:00 horas ya tenían listas las mantas, pero les llegó el aviso de que el secretario del Trabajo habló con el secretario de Agricultura Baltasar Hinojosa, para continuar con las negociaciones hasta el día 6 de junio.

Detalló que hasta el momento no han tenido eco sus peticiones, entre las que se encuentran la instalación de los seis investigadores que fueron despedidos de manera injustificada, mismos que el Inifap pretende pagarle una parte de los sueldos caídos no reinstalándolos. Otra petición que no se ha cumplido es en lo referente a los 150 investigadores que no son reconocidos por el Inifap como sindicalizados y que el Siiinifap pretende que se han incluidos para que tengan derecho a todas sus prestaciones que vienen pactadas dentro del contrato Colectivo de Trabajo.

Detalló que en tanto siguen las negociaciones, los más de 30 investigadores del Campo Experimental Norman Ernest Borlaug, seguirán labrando bajo protesta como lo dice cada uno de los cubículos de estos mismos.