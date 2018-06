Acuden pocos a reafiliarse al Seguro Popular

Exhortan a realizar el trámite en los diversos módulos

Por: Fabiola Navarro

Ramona Haidé Habas Peñas hizo un exhorto a los beneficiados del Seguro Popular que cumplieron tres años de haberlo tramitado para que acudan a la reafiliación. De esa manera seguirán como parte de este programa de apoyo federal que cubre consultas médicas y tratamiento para más de 1,600 enfermedades, entre las más comunes destacan la diabetes y el cáncer.

La jefa de módulo del Seguro Popular de la IV Jurisdicción indicó que aun cuando se atiende un promedio de 800 personas a la semana que acuden por primera vez o a reafiliación, hay beneficiarios que no han renovado su póliza. “Faltan muchos por hacerlo y los exhortamos para que acudan a cualquiera de nuestros módulos en Cajeme que son cuatro, uno aquí en la No Reelección y California, otro en el Centro de Salud de la calle Durango, uno más en el Hospital General y el otro en el Hospital del Niño y la Mujer.

Tenemos un módulo en el Centro de Salud de Bácum y por cierto exhortamos a la gente para que vaya a afiliarse y contamos con otros en El Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Yécora”, destacó.

Los requisitos para tramitar el servicio son sencillos: Llevar credencial de elector (no importa si no está vigente), comprobante de domicilio, además de la CURP, afirmó, y en el caso de menores que estén a cargo de un familiar, basta con comprobar que vive con ellos para incluirlos en la póliza.

Habas recordó que el Seguro Popular es para personas en condición vulnerable y que no cuentan con seguridad social. “Hay quienes sí llegan y se quieren afiliar teniendo IMSS o Issste, pero el sistema lo detecta y lo bota”, puntualizó.

Asimismo señaló que se tiene un registro de 888 mil 430 beneficiados de la jurisdicción que le corresponde.