Acuatizaje forzoso

Iban a bordo 108 personas

La nave de la aerolínea Lion Air volaba a la isla de Bali cuando terminó, de forma inesperada, en el agua. Todos los pasajeros sobrevivieron

“No había signos de que algo iba mal y de repente el avión estaba en el agua”. De esa forma describió uno de los pasajeros del avión de la aerolínea Lion Air lo que sucedió la mañana del sábado (13.04.2013) en la isla de Bali, en Indonesia, cuando la nave terminó su vuelo aterrizando inesperadamente en el mar.

A bordo de la máquina iban 101 pasajeros y siete tripulantes, los que no se dieron cuenta de que algo iba mal hasta que se encontraron en medio de la situación de emergencia. La nave, parte de la flota de la aerolínea de bajo costo más grande de Indonesia, terminó su travesía de esta forma tan heterodoxa, afortunadamente sin fallecidos.

Todos los pasajeros pudieron ser rescatados, informaron las autoridades indonesias. “A bordo había 101 pasajeros, entre ellos seis niños y dos extranjeros”, informó el jefe de la Policía de la isla, Arif Wachyunadi, a TVOne. Cuarenta y cinco personas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Algunos pasajeros fueron derivados al hospital.

Lion Air es una aerolínea que tiene prohibido operar en Europa debido a que presentaría problemas de seguridad, según la legislación de la UE.

EL AVIÓN ERA NUEVO

El avión volaba a Bali desde Bandung, en Java Occidental, y debía aterrizar a las 3:40 hora local (07:40 GMT) en el aeropuerto de Ngurah Rai. Sin embargo, realizó una operación de aterrizaje de emergencia que terminó en el agua, cerca de la costa. Antes se había dicho que el avión se había salido de la pista, lo que fue corregido por las autoridades.

Los pasajeros aseguraron que nada hacía prever lo que sucedió. La tripulación no dijo nada que hiciera suponer que había problemas. Simplemente hubo un estruendo, se desató el pánico dentro del avión, los pasajeros tomaron los chalecos salvavidas y corrieron gritando a las salidas de emergencia. Algunos incluso llegaron a la orilla nadando

“Poco antes del aterrizaje miré fuera y me quedé sorprendida de estar tan cerca del agua”, contó una pasajera desde el hospital de Sanglah al portal de noticias Vivanews.com. “El golpe fue fuerte, me golpeé varias veces en la cabeza. No hubo ningún tipo de advertencia por parte de la tripulación”, aseguró.

Según el responsable del aeropuerto, Eko Dantonro, el piloto anunció un aterrizaje de emergencia. Mientras, el director de Lion Air, Edward Sirait, aseguró que el avión Boeing 737 800 NG era nuevo y comenzó a operar en marzo de este año.