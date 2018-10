Acostúmbrense a consultas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que pueda haber errores, la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Naicm) es exitosa y sus adversarios deben acostumbrarse a estos ejercicios de democracia participativa.

“A mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, se someterán decisiones a consulta”, dijo a través de un video en Youtube.

Expresó que han participado cerca de 250 mil ciudadanos en la consulta y llamó a los que no han votado a realizarlo.

“La democracia no se agota en una elección, democracia es también este tipo de ejercicios”, opinó.

“Pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos, no voy a decir quién gasta tanto cuando hace una elección y al final no son confiables”, expuso.

“El domingo se conocerán los resultados y el lunes yo voy a dar a conocer el punto de vista que va a ajustarse al resultado (de la consulta)”, añadió.

El presidente electo adelantó que se hará una reforma constitucional, para que se puedan hacer consultas para cualquier asunto de interés nacional.

Informó que va a promover que se reforme la Constitución para que “no haya límites” y los propios ciudadanos puedan solicitar en el caso de un tema de interés público, una consulta de ese tipo.

Sostuvo que en la actualidad, existen muchas restricciones para la consulta, con el argumento de la afectación de los ingresos del Estado.

“Está muy limitado. Cuando reunimos firmas de una consulta de la reforma energética nos negaron el derecho argumentando que era una consulta que tenía que ver con los ingresos del Gobierno; no era válida, entonces vamos a quitar todos esos candados para que con libertad se le consulte al pueblo, esa es la democracia”, expuso.