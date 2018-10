Acercan a Sonora servicios de salud

Para asegurar el acceso a los servicios de sa­lud a los sonorenses y brindar una atención oportuna, la gobernadora Clau­dia Pavlovich Arellano firmó un convenio de coordinación para el intercambio de servicios de salud con las instituciones públicas fe­derales y estatales del sector.

El acuerdo se estableció entre la Secretaría de Salud Pública del Estado (SSPE) de Sonora, el Instituto Mexicano del Segu­ro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Segu­ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de So­nora (Isssteson), para crear una red de protección social orienta­da al derecho a la salud de todas y todos los sonorenses.

La gobernadora Claudia Pa­vlovich destacó que con este convenio se prestará de manera compartida los servicios de cada una de las instituciones involu­cradas, para que ninguna perso­na en la entidad se quede sin la atención que requiere.

“La verdad me da mucho gus­to que sí he visto los avances con­cretos en materia de salud, que todas las instituciones han pre­sentado. No olvidemos que siem­pre va a haber un sector, una persona, alguien que necesite ser atendido por parte del sector sa­lud y en eso está la tarea de cada uno de ustedes aquí presentes con la convicción y el compromiso que eso requiere”, expresó la go­bernadora Pavlovich.

“Tenemos un gran compro­miso y tenemos que seguir avanzando en materia de salud, existe un gran reto, secretario, que es el hecho de que lleguen los médicos a donde los necesi­tamos que estén. Los felicito a todos por los logros, hay muchos retos todavía que tenemos que alcanzar”, reiteró la mandata­ria estatal.