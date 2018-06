Acciones en la ULSA Nororeste

Por: Joel Luna

Pecuarius Laboratorio levanta la mano y con un contundente 8-0 sobre Grupo Nobis se mete de lleno a la pelea por boleto a la Fiesta Grande.

Anoche se vio vertiginoso en el ataque, y con la contundencia de Marion López que hizo cuatro goles, acabó minando a un rival que se vio sometido por completo.

Mario Mercado y Armando de la Cruz hicieron un “doblete” cada quien, para dar el toque final a esta desigual batalla.

Por otro lado, Personal ULSA se levantó de un adverso 1×5 que marcaba la pizarra en la primera parte, y al escucharse el último silbatazo le alcanzó para empatar de manera sensacional a 5 tantos con Pinnacle Aereospace. Aún no conformes, les arrebataron el punto extra en la definición de shouts outs.

Por los universitarios anotaron: Jorge García, un “hat trick”, Roberto Rendón y Luis Carlos Torres. Por Pinnacle: Geovanni Castelo, un par, para arribar a 29 en su cuenta personal, el resto de David López, Abner Aguirre y Josué Olivas. En otro resultado, los electricistas de la C.F.E. no batallaron mucho para dar cuenta del HSBC que no se presentó a la hora prevista.