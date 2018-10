Acciona Liga Municipal de Box Amateur

Joel Luna

En función que se desarrolló el pasado fin de semana en el Gimnasio Solidaridad la Liga Municipal de Box Amateur tuvo una muy buena función, con la que sigue fogueando a sus pupilos.

Destacó la gran participación de los diferentes establos de pugilistas que están afiliados a la liga que dirige Misael Cabrera.

La función arrancó con el combate entre Gabriel López y Lancalo Salazar en categoría 46 kilos. La victoria fue para el pupilo del Gym Álvarez, Lancalo Salazar.

En los 36 kilogramos, Jesús Chaira le propinó una felpa a Francisco Ortega.

Carlos Rivera, del Gym Vale López, doblegó a Joaquín López en clasificación 32 kilos, José Enríquez cayó ante David Piña en los 70 kilos y Jhonatan Acuña vence Guillermo Campoy en clase 55 kilogramos.

Diego Soto, de Gym Vale López, le pegó a Ramón Amarillas, de Navojoa, en 55 kilos; Ramón González apachurró a Julio Flores en los 50 kilos; José Toledo, del Gym Solidaridad, cae ante Juan Ponce en 65 kilos; Juan Sánchez vence a Cristian Guzmán en 75 kilos y Dan Bayuri aplasta a Eloy Romero en 55 kilos.

Con estos combates la Liga Municipal de Box Amateur sigue trabajando e invita a los gimnasios que no se han adheridos a una la liga oficial a que lo hagan para que sus muchachos participen en confrontaciones oficiales, ya que la supuesta liga que dirige el ex presidente Leonardo Fuentes no tiene nombramiento oficial y seguirá trabajando en la irregularidad y la mentira.