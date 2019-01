Absorben restauranteros aumento a los insumos

Francisco Minjares

Los restauranteros de Ciudad Obregón absorberán los aumentos en los precios de las hortalizas para evitar efectos negativos en los comensales, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Alier Chávez Valenzuela.

El dirigente del sector explicó que los efectos de la baja temperatura ya tuvieron repercusiones en los precios de las hortalizas, al subir hasta cinco veces su precio en algunos casos, pero los negocios no pueden aumentar sus costos, debido a que los productos del campo son muy variables.

“Este es un gasto que se absorbe, porque es momentáneo, aunque nosotros ya tenemos comprando hortalizas caras desde hace tres meses”, explicó.

Entre los productos que más han sufrido alzas, está el chile y se espera que también se dispare el precio de la calabaza en las próximas semanas.

Reconoció que sí hubo algunos ajustes en los precios de los platillos por el inicio de año, pero no tienen nada que ver con los costos de las legumbres.

“Normalmente se hace un ajuste de precios en esta época, no tanto por la verdura, sino que año con año hay una inflación de aproximadamente el cuatro por ciento, que realimente se va hasta el ocho por ciento y se hace un pequeño ajuste para contrarrestarla, pero esto no se debe a los casos de la verdura”, dijo.

Chávez Valenzuela expuso que diciembre fue bueno y esperan continuar de esa manera durante el transcurso de este año a pesar de los altos costos, concluyó.