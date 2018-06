Abrirán temporada de jaiba

Por: Federico Chávez Manjarrez

Para el próximo mes de julio se abrirá la temporada de captura del cultivo de jaiba macho, informó personal de la oficina federal de Pesca, a cargo de Víctor Padilla Ramos.

Sólo para la jaiba macho se abrirá la temporada, no así para la hembra, que se encuentra en periodo de reproducción y se estima que para esa especie se aperture la temporada en septiembre.

La jaiba hembra así como el macho se encuentran en época de veda desde el mes de mayo y junio, así como otras especies como tiburón, el payaso, cazón y manta, además del camarón, esto en aguas del Pacífico Mexicano, por lo que se prohíbe su captura hasta el próximo mes.

Entre las especies que se están capturando en estos momentos se encuentran caracol y todo tipo de escama y almejas, el resto se encuentran en época de no captura.

Es importante que los pescadores y sociedad en general respeten la época de veda de todas esas especies, y se alisten para la captura de la jaiba macho, donde ya se están tramitando los permisos para la pesca.

Al momento no se tiene el número de permisos para la captura de la jaiba, pero dentro del sur de Sonora, se cuenta con poco más de 50 cooperativas y 800 pescadores que viven de la actividad.