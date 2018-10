Abren museo pop-up en NY sobre pizza

REFORMA.-

Este fin de semana abrió sus puertas en Nueva York un museo emergente dedicado a la pizza.

Por 35 dólares (unos 678 pesos) los visitantes pueden introducirse en un recinto ubicado en el William Vale Hotel, en Brooklyn, para apreciar obras de arte dedicadas al platillo de origen italiano, informó el sitio.

Adicionalmente, cada visitante recibe una rebanada cortesía de Williamsburg Pizza.

La exposición, que estará disponible hasta el 18 de noviembre, incluye datos curiosos sobre la historia de la pizza, la mayor colección de cajas de pizza del mundo, una cueva con estalactitas de queso y varias instalaciones interactivas.

Si no quieres gastar o no viajarás en estas fechas para ver la exposición, en Chicago este año abrió sus puertas el museo permanente U.S. Pizza Museum, el cual es gratuito y alberga una colección con menús, juguetes, ropa y otros artículos de colección en honor al alimento.