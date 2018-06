ABC, dolor que no cesa

Mónica Miranda

En memoria de los 49 niños y niñas fallecidos tras el incendio de la Guardería ABC en 2009, a las ocho de la mañana de ayer, 5 de junio, se celebró una misa por el noveno aniversario luctuoso en las ruinas de la estancia infantil ubicadas en la colonia “Y Griega”.

El párroco de la catedral de Hermosillo, Martín Hernández, ofició la misa solemne organizada por el grupo de padres Manos Unidas, para bendecir el recuerdo de los 49 ángeles y reforzar la fe de los progenitores que perdieron a sus pequeños.

“Le pedimos al Señor que nunca los olvidemos; que su ausencia ya es para nosotros un signo de su presencia; que su recuerdo para nosotros siga siendo esa imagen del Dios que camina, que está con nosotros; que su recuerdo siga siendo el estímulo para seguir haciendo de nuestra vida cielos nuevos y tierra nueva”, manifestó en el rito.

La niña sobreviviente Laura Fernanda emitió unas palabras a los asistentes, a quienes pidió no bajar la guardia y seguir exigiendo justicia para sus 49 compañeros que perdieron la vida en el incendio.

“Hoy ese dolor y esa ausencia nos sigue doliendo como el primer momento. De muchos no supe su nombre, pero crecí junto a su recuerdo. Mirando sus fotografías he llorado en silencio. Éramos tan pequeños y seguimos tan indefensos, pero para nosotros ya no habrá silencio, por ustedes seguiremos luchando”, dijo la menor.

Al término de la eucaristía se realizó el pase de lista, finalizando cada nombre con la frase “No debió morir”.

ACOMPAÑA SECRETARIO DE GOBIERNO MISA ABC

El grupo de padres Manos Unidas invitó a la misa organizada en las ruinas de la Guardería ABC por el noveno aniversario de la tragedia, al secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, quien acompañó a las familias de los afectados durante la misa.

El funcionario estatal dijo que es el tercer año que acude a este acto el 5 de junio, ya que mantiene comunicación constante con los padres, víctimas de la tragedia, con los que trabaja en reuniones periódicas para evaluar las necesidades en cuanto a becas y atenciones de salud.

“No es la primera ocasión que me toca estar aquí. El tiempo que tengo como secretario de Gobierno he venido invitado, lo que les agradezco mucho a los padres y, la verdad, es algo que no me gustaría presenciar, pero lamentablemente este hecho ocurrió y creo que es una bonita forma de honrar la memoria de estos niños”, dijo.

Aseguró que los padres ABC no le han solicitado intervención por el tema de la presunta corrupción detectado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con facturas de medicamentos que otorgan a los menores lesionados, los cuales fueron cobrados a sobreprecio.

“Yo estuve reunido con ellos en la semana, con al menos tres de ellos, y ninguno de ellos me ha comentado algo sobre eso en particular. Sé lo que se ha ventilado en los medios, es un asunto federal y podrán proceder como ellos consideren”, comentó.

SEGUIRÁ IMSS APOYANDO A LOS AFECTADOS DE GUARDERÍA

Desde que ocurrió la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, el Seguro Social brinda apoyo incondicional a niñas, niños, adultos y familias afectadas, sin escatimar recurso alguno para garantizar la atención a sus necesidades médicas, físicas y emocionales, a la que por ley tienen derecho.

Se creó el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (Caice), el cual se integra con pediatras, rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, neumólogos y personal administrativo, que atiende de forma permanente (incluidos fines de semana) a los miembros de las familias que de forma directa fueron afectados, así como a sus familiares.

Es importante destacar que, además de otorgar la atención a las familias a través de médicos del IMSS, también se les cubre el costo por la subrogación que requieran en servicios privados, incluyendo el traslado, alimentación y hospedaje.

Respecto de los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas en la compra de algunos medicamentos por parte del Caice ocurridas en el pasado, el IMSS demandó la intervención del Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y colabora con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) proporcionando toda la información documental que requieran para las investigaciones que actualmente llevan a cabo.

Con este propósito, el IMSS separó de su cargo hace dos meses, a la persona responsable de la administración del Caice, con la finalidad de garantizar la transparencia, objetividad y profundidad que las investigaciones requieren.

Asimismo, reitera su compromiso de continuar proporcionando atención prioritaria a través de los servicios médicos y de los apoyos económicos vitalicios a que tienen derecho las y los afectados.