A SU SALUD… Sara y la lactancia materna

Cuántas veces Sara había soñado con este momento: ser mamá. Ahora, es una realidad palpable, de carne y hueso, de piel tersa, suave y tibia. Sus piececitos, ágiles, imitan un par de pececillos alados mientras que su nariz es apenas un pellizco travieso posado en un rostro que se contorsiona, se contrae, se expande, estornuda, bosteza, chupa y llora. Sus manos, como extensiones dotadas de visión, exploran su cara, hurgan su boca, par de antenas que lo reconocen todo. Sus primeras imágenes del mundo provienen del tacto, el amor entra por la piel.

Es conmovedora la escena del ser humano al momento de su nacimiento: tan sublime y a la vez tan frágil, tan vulnerable, tan necesitado. En ese momento en el que se pasa de la vida dentro de la cámara uterina a la vida social, falta mucho camino por recorrer. El ser depende de los cuidados de su madre y padre, de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos y de todos, depende tanto de los cuidados que todos y cada uno le podamos prodigar. Porque cada niño que nace es la representación más fiel de aquello que llamamos esperanza, y a la esperanza se le acurruca, se le mima, se le alimenta, se le educa, se le abraza, se le besa, se le impulsa. Cada esperanza necesita ser incubada, protegida y liberada en el momento adecuado, ese momento en el que se transforma en realidad alada. Porque cada niño que nace debe ser cuidado por todos. Porque cada niño que nace tiene derechos adquiridos por la simple condición de haber nacido.

El recién llegado, tan pronto emerge de su refugio acuático, inmerso en una oscuridad espacial dentro del cuerpo de su madre, es colocado sobre el vientre de ella, de Sara, y recibe caricias y palabras de una emocionada y emocionante bienvenida. Ahora, el pezón roza el labio superior, el bebé abre grande su pequeña boca, el pezón rueda dentro de ella, con los labios evertidos succiona, el reflejo de bajada de la leche se enciende por la hormona del amor, la oxitocina, dicen los que saben. La leche se transfiere y con ella todas sus bondades. Sara y su bebé resplandecen.

Los beneficios de la lactancia materna para la salud del bebé son múltiples y diversos en las diferentes esferas de la vida: nutricionales (aporta todos los nutrientes que necesita el recién nacido para un desarrollo sano), protección frente a infecciones gastrointestinales y respiratorias, disminución del riesgo de presentar asma, promotor del desarrollo psiconeurológico, y reducción del riesgo de la muerte súbita del lactante, entre otros. La lactancia materna, como único alimento para el recién nacido durante los primeros seis meses de vida, seguida de la lactancia prolongada de los seis meses a los dos años de edad, acompañando a otros alimentos, es la intervención simple más efectiva para combatir la mortalidad infantil. Se trata del mejor alimento posible que puede recibir un recién nacido y un niño pequeño, pero también es vacuna (la leche materna brinda protección contra microbios), y también es vínculo piel a piel entre la madre y su hijo, diríamos alimento químico natural y emocional. Por si no fuera suficiente, la lactancia materna exclusiva también brinda grandes beneficios a la salud de la madre, entre los que destacan el que ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, la diabetes y la depresión posterior al parto. Por todo lo anterior, es muy preocupante que la práctica de la lactancia materna exclusiva se haya reducido en México en forma significativa en la última década.

Diversos estudios han identificado las principales barreras para la lactancia materna, entre ellas destacan la falta de confianza de las madres sobre su capacidad para producir leche materna en la calidad y cantidad que los niños necesitan (“no tengo suficiente leche”, “el niño no se llena, “se queda con hambre o llora”, “no baja la leche”), así como creencias culturales como ofrecerles tés y agua para aliviar los cólicos o aliviar la sed, respectivamente.

Algunas amigas, como Guadalupe y Georgina, se muestran consternadas por la defensa apasionada que hace Sara de la lactancia materna. Le espetan con cierto enfado las bondades de las fórmulas, de las leches en polvo, de las leches maternizadas: modernidad, libertad, comodidad –Ya sabes, dicen. Habrá quien deje pasar esos comentarios, pero no Sara. Toma aire como para agarrar valor frente a sus amigas e inicia su discurso:

–Los beneficios de la lactancia materna para las madres y los niños no pueden obtenerse con las leches artificiales. Si no se elaboran adecuadamente conllevan los riesgos de contaminación asociados al uso del agua insalubre y del “bibi” no esterilizado, o a la posible presencia de microbios en las preparaciones en polvo. Además, puede producirse un problema de malnutrición si la leche de fórmula se diluye demasiado “para ahorrar”. Mientras que la leche materna es un alimento natural y renovable que no necesita envase, transporte ni combustible para prepararse, las leches artificiales producen gastos importantes en las familias y no ofrecen los beneficios a corto, mediano y largo plazo de la alimentación natural. En fin, queridas –resopló– la lactancia materna se debe entender como una parte inseparable de los cuidados que se brindan durante el embarazo, y como una intervención fundamental para mejorar la salud, la inteligencia y los alcances del niño. Las amigas se marcharon pensativas sobre lo dicho por Sara, sus prejuicios habían sido sometidos al rigor de la fuerza de la evidencia.

Sara reconoce que aun cuando se trata de un proceso natural, es también un comportamiento aprendido, por lo que es importante conocer una serie de técnicas para lograr una lactancia adecuada y evitar las molestias que puedan provocar su suspensión.

Sara continuará amamantando a su bebé durante los próximos seis meses en forma exclusiva, convencida de que amamantar es dar amor y salud para siempre.

NUMERALIA

• La lactancia materna en la primera hora de vida reduce en casi 20% el riesgo de morir en el primer mes.

• Durante el primer mes de vida, los bebés que no son amamantados tienen seis veces más probabilidades de morir en comparación con aquellos que sí lo son.

• Entre los 9 y 11 meses de edad aquellos que no son amamantados tienen 30% más de probabilidades de fallecer.

• La lactancia materna prolongada puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en un 12%.

• Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen valores más altos en los indicadores de desarrollo cognitivo (son más inteligentes).

• Las mujeres que no amamantan presentan un riesgo 4% más alto de padecer cáncer de mama y 27% mayor de cáncer de ovario.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud

