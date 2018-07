A SU SALUD… Ruth y la atención a mujeres embarazadas en los servicios de Salud

Por: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan



El médico asoma la cabeza a través de la puerta del consultorio a la sala de espera.

–Señora Ruth Jiménez -llama mientras escudriña entre las asistentes quién pudiera ser.

Una mujer joven embarazada se incorpora de su asiento al tiempo que, recordando tiempos escolares, levanta la mano. No llevaba en espera más de cinco minutos.

–Soy yo.

–¿Señora Jiménez? Pase por favor.

El médico y la mujer pasan al consultorio del servicio de urgencias. Se trata de un cubículo independiente, bien iluminado y ventilado. Cuenta con un lavabo con jabón y toallas de papel. El área de exploración está separada por unas cortinas que impiden la visión desde el área donde se realiza la entrevista (ambiente físico apropiado con el objeto de respetar la privacidad y procurar la comodidad de la mujer embarazada).

Antes de ocupar su asiento, el médico señala, extendiendo el brazo y la mano del lado derecho, la silla colocada enfrente.

–Tome asiento, por favor.

Médico y paciente ocupan su lugar, frente a frente, separados sólo por el ancho del escritorio.

–Buenas noches, señora. Soy el doctor Eduardo Martínez, médico gineco-obstetra. ¿En qué le puedo servir? (Bienvenida, presentación y saludo).

–Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que desde hace una hora no siento que mi bebé se mueva como antes. Ha dejado de dar pataditas. Tengo miedo que le haya pasado algo.

El médico mira a la paciente a los ojos en forma atenta y comienza a tomar nota en una hoja.

–Mmmm…, ya veo. ¿Cómo se dio cuenta que su bebé se movía menos o que dejó de moverse? (Escucha activa: gestos, palabras o preguntas abiertas que promueven la emisión de información relevante)

–Como le dije, fue hace una hora. Todas las noches, cuando me acuesto, el bebé se mueve mucho y esta noche no ocurrió. Hasta lo moví con la mano, pero no pasó nada y entonces le dije a mi esposo y decidimos venir. Se me hace muy extraño, ayer todo estaba bien.

–Por supuesto –dijo el médico. De hecho la disminución o ausencia de movimientos del bebé es una urgencia. Hicieron bien, señora. Así deberían de actuar todas las mujeres embarazadas y sus familias. Lo bueno es que ya estamos aquí y vamos a ver qué es lo que está sucediendo (Empatía, respeto, interés, calidez y apoyo).

–Gracias, doctor.

Acto seguido el doctor Martínez continuó con la entrevista clínica orientada a la condición por la que asistió Ruth a consulta. Se trató de un diálogo construido a partir de preguntas y respuestas en ambos sentidos, en donde no hubo lugar para los términos técnicos que tanto dificultan la comunicación y en el que Ruth pudo comunicar su experiencia. Sus miradas se cruzaban frecuentemente.

–Bien, señora, ahora es necesario que la revise. Es importante escuchar los latidos del corazón del bebé y realizar un ultrasonido. ¿Me lo permite? (Se hace partícipe a la paciente en la toma de decisiones).

–Claro que sí, doctor.

En el área circulaba una enfermera quien tomó los signos vitales, ayudó a Ruth a desvestirse y la preparó para la exploración física en forma delicada.

El doctor Martínez solicitó permiso para ingresar al área de exploración. Ruth le contestó afirmativamente. El médico realizó la exploración en forma gentil y respetuosa, cuidando en todo momento la privacidad de su paciente. El latido del bebé llenaba el espacio. El médico realizó el ultrasonido con la pantalla orientada de tal manera que Ruth y él pudiesen ver cada uno de los hallazgos que el doctor comentaba.

Después de la revisión física el médico se retiró rumbo al escritorio. Acto seguido, Ruth, con el apoyo de la enfermera, se vistió y se reunió con el médico.

-Afortunadamente parece que todo está bien. El corazón del bebé late fuerte y con una frecuencia adecuada. Si usted escuchó que latía muy rápido es que la frecuencia cardiaca de los bebés es más o menos dos veces más rápida que la de un adulto. En el ultrasonido, como le comenté mientras lo realizaba, el tamaño del bebé coincide con las semanas de embarazo; la placenta y el cordón umbilical tienen un buen aspecto y el líquido amniótico es de una cantidad normal. Parece ser que lo que provocó esta disminución de los movimientos del bebé es que usted no ha comido desde las tres de la tarde. Es importante que no tenga períodos de ayuno tan largos. Le voy a dar estas indicaciones por escrito y cita para esta semana en la consulta externa. ¿Tiene alguna duda?

Ruth expresó algunas preguntas más que fueron respondidas en forma clara, simple y respetuosa por el médico. (El médico explica la situación con veracidad, en forma clara y verificando su comprensión).

–Perfecto, señora, acuda con esta nota el día de mañana a la consulta externa para que le agenden una cita en los próximos días. Si en el transcurso de la noche se sintiera mal o volviera a percibir que su bebé no se mueve, aún después de seguir las indicaciones que le di, no lo dude y venga inmediatamente a la hora que sea, estamos para servirle.

Salió del consultorio, en la sala de espera se encontraba su esposo. Ruth lo tranquilizó explicándole lo que le había dicho el doctor. Ambos, tomados de la mano, salieron del hospital.

Ya de vuelta en la casa, Ruth comentó con su esposo que recibir una atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, e información suficiente, clara, oportuna y veraz no debe ser una excepción, sino un derecho de todas las mujeres que acuden a los servicios de salud durante el embarazo; de hecho, un derecho de todas las personas.

La historia de Ruth corresponde a un ideal aún no alcanzado. Lamentablemente no es raro enterarse de comportamientos deficientes del personal de salud. El desinterés y otras formas de maltrato en las instituciones de salud, representan condiciones de desigualdad, particularmente en lo referente al acceso y utilización de los servicios, en las que frecuentemente subyace una raíz de discriminación y que, por lo mismo, no pueden ser toleradas y deben ser corregidas en forma adecuada.

El doctor Eduardo Martínez concluyó por la mañana su jornada y se retiró a casa para descansar. Su historia también corresponde a un ideal: labora en instalaciones apropiadas y seguras, tiene a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional; percibe un salario justo por los servicios prestados; recibe un trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como de sus compañeros y autoridades, y trabaja en un lugar en donde los aspectos administrativos y burocráticos no se anteponen a la calidad de la atención. Todas estas características enmarcan sus derechos como médico.

La historia de Ruth Jiménez y Eduardo Martínez es la de la comunicación entre dos personas: el médico y la paciente. Ambos, son sujetos morales; ambos, son sujetos de derechos humanos.

@DR_OBGIN