A SU SALUD… Género, desigualdad y salud en México: tres historias y un final

Por: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

UNO

Una mujer toca la puerta en cinco hospitales antes de recibir atención definitiva. Cuando se le solicita hablar sobre el trato recibido solo pide que a las mujeres embarazadas no se les trate como a cosas. A ella, como a muchas otras, le dijeron que no había incubadora para su bebé o cama para ella; que no llegó el ginecobstetra, el anestesiólogo o el pediatra, o que estaban ocupados; que no se disponía de medicamentos o de sangre. A ella, como a muchas otras, la cuestionaron sobre su decisión de acudir a ese hospital que queda tan lejos de su casa o la increparon por no saber que se está en remodelación. A ella, cuando manifestó su dolor por los múltiples tactos vaginales, le respondieron con un apabullante “ay, pues eso hubiera pensado antes de embarazarse”. A ella, como a muchas otras mujeres, le dijeron frente al cansancio del trabajo de parto “tu hijo se va a morir porque no cooperas” o “va a nacer tonto” o cualquier otra cosa. A ella, como a tantas otras, la dejaron sola con la instrucción de no gritar.

DOS

A una adolescente de quince años se le practica una cesárea debido a que supuestamente el trabajo de parto se ha detenido. Después de la operación pasa a recuperación y de ahí a su cama en hospitalización. La enfermera a cargo de la sala reporta a los médicos que la paciente presenta una hemorragia considerable. Regresa a quirófano. Le extirpan el útero. Regresa a su cama. La hemorragia continúa. De nuevo al quirófano. Nadie sabe qué pasa hasta que al momento de colocarle una sonda en la vejiga los médicos se percatan que durante la atención del parto habían realizado una episiotomía (corte en la vulva y periné) y que ésta no había sido reparada. Ese fue el origen de la hemorragia, no el útero. A los padres se les explicó que esto pasa en las adolescentes embarazadas y los regañaron por no cuidar de su hija. En respuesta, ellos dan las gracias a los médicos y a la deidad por salvarla.

TRES

En un evento con personal de Salud de todas las entidades federativas, un joven funcionario federal departía en forma relajada que en una ocasión junto con un responsable de Salud de un estado del sureste, sobrevolaba en una avioneta los múltiples asentamientos dispersos del estado y que, como si de una epifanía se tratara, se percató que había zonas a las que “Salud definitivamente no podía llegar”.

Al final de ese relato me pregunté si esa zona continuaría considerándose inaccesible si, por cualquier estrambótica razón, la hija del funcionario se encontrara extraviada en ella. Por supuesto que no, si ese fuera el caso llegaría uno o varios helicópteros por ella y cientos de personas participarían en el rescate. Evidentemente, la accesibilidad o inaccesibilidad a los servicios de salud tienen un sesgo de clase, género y edad, entre otras características presentes en otros procesos de discriminación social.

FINAL

La desigualdad social está en la génesis de la enorme carga de enfermedad y muerte que enfrentan los sectores con mayor vulnerabilidad social y económica. La mortalidad materna, la tuberculosis y la rickettsiosis, son claros ejemplos de ello. El análisis sobre la desigualdad o la equidad en salud requiere el reconocimiento de que ésta no es solo una norma biomédica, sino el resultado de interacciones complejas entre características biológicas, comportamientos individuales, circunstancias sociales, económicas y culturales que interactúan en forma estrecha con la brecha de desigualdad social y económica.

Consideraciones como estas, nos revelan que el derecho a la salud, que tiene como primacía la dignidad de las personas, se encuentra presionado por las transiciones demográficas (cada vez más adultos mayores) y epidemiológica (un papel cada vez más preponderante de las enfermedades crónicas como la diabetes y sus complicaciones), las reducciones presupuestales, la mercantilización de la salud, la medicalización de la vida cotidiana (cualquier aspecto de la vida exige un especialista y medicamentos, los beneficiarios directos son la industria farmacéutica y las cadenas de farmacias), la burocratización de los servicios (uno de los males del sector público y que tiene como su rasgo distintivo a la espera) y la medicina defensiva (pacientes contra médicos y viceversa que provoca una medicina costosa e ineficiente, la peor medicina posible).

El reclamo universal contemporáneo del derecho a la protección de la salud genera deberes y acciones de tres tipos básicos: respeto, protección y garantía. En este sentido, el respeto y la promoción del derecho a la salud, resulta fundamental para lograr una vida digna, donde la solidaridad y la justicia social van en primer lugar, por sobre la acumulación, la competencia, el mercado y el poder de las burocracias.