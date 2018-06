A SU SALUD… Don Ru y la detección oportuna del cáncer de próstata

Por: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

Rutilio es un hombre bajo, rechoncho y bigotón de 60 años de edad. Es abuelo de dos nietos por parte de su hija Alondra y uno por parte de Ramón, su hijo menor, que es quien le aprendió el oficio y trabaja con él en la panadería. Don Ru, como le llaman en el barrio, dice que le cuesta mucho trabajo modificar su dieta rica en grasas animales y muy pobre en vegetales. De vez en cuando echa el trago y se fuma unos cigarros con los amigos. Del ejercicio, ya mejor ni hablamos.

Hace unos días, Leonel, su compadre, le contó que recién su médico familiar le habló sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de próstata. Rutilio recordó que a su papá se lo habían encontrado pero no quiso tratarse y murió por ello.

Esa noche Don Ru no pudo conciliar el sueño, lo atormentaba la idea de estar enfermo y no saberlo. A la mañana siguiente se armó de valor y fue al Centro de Salud. Afortunadamente el Dr. Jesús Corrales lo pudo recibir sin mucha espera de por medio. Don Ru tenía una mezcla de emociones pero sabía que estaba dando un paso importante para su salud.

¿QUÉ ES LA PRÓSTATA, DÓNDE SE ENCUENTRA Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. Se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto, por eso cuando está aumentada de tamaño es palpable mediante el tacto rectal y puede provocar síntomas urinarios bajos: adelgazamiento en el chorro de orina, pujar para empezar a orinar, sensación de que la vejiga no se vacía u orinar frecuentemente especialmente por la noche. Por el centro de ella pasa la uretra, conducto por el que circula la orina y el semen hasta el pene. La próstata secreta un líquido blanquecino, el líquido prostático, hacia la uretra, donde se integra en la formación del semen y aumenta los movimientos y fertilidad de los espermatozoides.

¿En qué edades es más frecuente el cáncer de próstata?

El riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta a partir de los 50 años de edad en hombres sin antecedentes familiares de la enfermedad y de los 40 años de edad en hombres de raza negra y los que tienen un familiar de primer grado (padre o hermano) con cáncer de próstata. Con el envejecimiento aumenta su frecuencia y mortalidad. En hombres de 65 años de edad y mayores, el cáncer de próstata se reporta como el más frecuente y con mortalidad más alta.

¿QUÉ AUMENTA EL RIESGO DE TENER CÁNCER DE PRÓSTATA?

Aparte de la edad, entre los factores que parecen incrementar el riesgo de tener un cáncer de próstata destacan: la raza (los hombres de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar cáncer de próstata en comparación con la población general); la herencia (se estima que aquellos hombres con antecedentes familiares de primer grado (padre, hermanos) de cáncer de próstata presentan un mayor riesgo de padecer esta enfermedad); y la dieta (existe alguna evidencia de que las dietas con alto contenido en grasas animales pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata).

El hecho de que una persona tenga alguna característica que incremente la probabilidad de tener un cáncer de próstata no implica que lo vaya a desarrollar necesariamente a lo largo de su vida pero sí de que se debe hacer una búsqueda periódica del tumor.

¿EXISTEN SÍNTOMAS QUE INDIQUEN SU APARICIÓN?

El cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula prostática y que en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos. De hecho hasta una cuarta parte de los casos no manifiestan síntomas. Cuando se presentan, frecuentemente son síntomas urinarios bajos y en los casos más avanzados se puede presentar dolor al orinar, sangre en la orina o en el semen, incontinencia urinaria, dificultad para lograr una erección, dolor en la espalda o en las caderas y fatiga.

¿A TODOS LOS HOMBRES SE LES DEBEN REALIZAR LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER PROSTÁTICO?

En los hombres con un riesgo promedio para cáncer de próstata y dentro del rango de edad que va de los 50 a los 69 años de edad, se sugiere comentarles los riesgos y los beneficios para realizar las pruebas de detección, ya que no se ha demostrado que la detección rutinaria basada sólo en el criterio de la edad sea útil para reducir la mortalidad específica por cáncer de próstata.

En los hombres con factores de riesgo para cáncer de próstata se recomienda iniciar con estrategias de diagnóstico oportuno a partir de los 50 años pero si son de alto riesgo, como el antecedente familiar o la pertenencia a la raza negra, se puede empezar a los 40 años de edad.

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS MÁS ÚTILES PARA DETECTARLO OPORTUNAMENTE?

Dentro de las pruebas de detección se encuentran el tacto rectal y la medición en sangre del antígeno prostático específico (APE). El mayor éxito diagnóstico se obtiene cuando se utilizan las dos pruebas en forma conjunta en pacientes con alto riesgo o en aquellos con riesgo promedio que soliciten y acepten los riesgos asociados a la realización de las pruebas (riesgo de que las pruebas resulten positivas en ausencia de cáncer y que conduzcan a la realización de estudios o tratamientos innecesarios).

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE PADECERLO?

La única estrategia preventiva demostrada es identificar oportunamente a los pacientes con alto riesgo de enfermar de cáncer de próstata.

Don Ru salió del consultorio un tanto abrumado, él pertenecía al grupo de alto riesgo por el antecedente de su padre, por lo que lo más recomendable era que se sometiera a las pruebas de detección lo antes posible. Antes de entrar a la consulta no le había dado gran importancia a la próstata y era muy poco lo que sabía de ella. Por otra parte, estaba convencido de que aunque la evidencia científica no demuestra en forma contundente que modificar la dieta y el estilo de vida disminuye el riesgo del cáncer prostático; evitar la obesidad, disminuir el consumo de alcohol y suprimir el hábito de fumar representan una actitud muy aconsejable para mantener un buen estado de salud y probablemente disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata. Don Ru ya no era el mismo.

¿Sabías que…la próstata es una glándula que su crecimiento depende de múltiples hormonas entre las que destacan las hormonas sexuales masculinas, llamadas andrógenos, como la testosterona y que por lo mismo una forma de tratamiento para el cáncer prostático avanzado es la hormonoterapia?