A SU SALUD… Derechos humanos y atención de las mujeres con cáncer de mama

Por: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres. Cada año se diagnostican 1.67 millones de casos nuevos en el mundo, lo que representa 25% del cáncer en mujeres, y la mortalidad por esta causa muestra una tendencia ascendente. En México, es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer: alrededor de 14 mujeres mueren cada día por cáncer de mama, siendo el grupo de edad más afectado el de 50 a 69 años. En el año 2015, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: Sonora (28.6), Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México (24.7) y Sinaloa (22.2).No obstante la mayor disponibilidad y acceso a los servicios de salud en nuestro país, se observa una progresión ascendente en la tendencia de las tasas estandarizadas de defunciones por cáncer de mama en mujeres de 25 años y más: 13 defunciones por cada 100,000 mujeres en la década de los años 1990; 14.5 en el año 2000; 16.2 en 2010, y 18 en 2015.

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, contempla tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. Sin embargo, se estima que menos de 10% de los casos se detectan de manera oportuna y más de 50% de esos casos se encuentran en estadios avanzados. De acuerdo con los registros institucionales, la cobertura de detección de cáncer de mama con mastografía en mujeres de 50 a 69 años se incrementó entre 2007 y 2012, al pasar de 8.5 a 20.2%. Si bien, representa un avance importante, continúa siendo del todo insuficiente. La baja cobertura de la detección temprana y, en consecuencia, el retraso diagnóstico causa una menor supervivencia, menor calidad de vida, un uso menos eficiente de los recursos y, sobre todo, un aumento de la letalidad. Esta realidad sugiere que la cobertura de la protección social en salud es una condición necesaria pero insuficiente para reducir las desigualdades en el acceso a la atención primaria. La protección efectiva del derecho a la salud de la población no es una condición que se dé en forma automática sólo con acciones sanitarias generales y desarticuladas. No basta contar con un marco legal y regulatorio pertinente para alcanzar el acceso universal al tratamiento del cáncer de mama; es decir, se requiere de un acceso efectivo y oportuno a una infraestructura de servicios de salud y a recursos humanos suficientes, capacitados y sensibles para satisfacer la demanda de tales servicios. De la misma forma, no basta con tener acceso a las pruebas de detección si los siguientes pasos en el proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento son insuficientes y con largas listas de espera.

Para la filósofa María Teresa López de la Vieja más allá de las garantías y los derechos fundamentales, está la noción amplia de dignidad, relacionada con la importancia que tienen para los Estados la situación de los ciudadanos y sus demandas en la esfera pública. La posibilidad de que los derechos se hagan realidad dependerá del tipo de organización social y política, si este permite o impide a las personas tener derecho a bienes públicos. Pocos ámbitos como el de la salud son tan propicios para entender que el acceso efectivo a ciertos recursos es fundamental para el ejercicio de la autonomía. Para López de la Vieja, tener derecho a bienes sociales es un requisito de la dignidad plena.

Por otra parte, para que el derecho a la salud de las mujeres sea efectivo, las políticas públicas deben integrar el enfoque de género, el cual es indispensable para analizar e incidir sobre las desigualdades imperantes en las sociedades, que se traducen en obstáculos para que las mujeres gocen de un acceso pleno a la salud. La inversión en salud reproductiva y la correcta ejecución y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a ella son elementos cruciales para abatir la desigualdad en salud y reducir la pobreza, con impactos positivos evidentes en el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo. Sin embargo, es necesario reconocer que sobre las relaciones desiguales que afectan a las mujeres actúa una compleja red de factores sociales, políticos, culturales y económicos que habrá que de construir.

Finalmente, me parece que reflexionar y participar hoy sobre hacer efectivo el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos es más pertinente que nunca, más aún cuando grupos conservadores locales, nacionales y globales arremeten blandiendo un discurso violento, limitante y regresivo en materia de derechos humanos. ¡Ni un paso atrás en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo!

