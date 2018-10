A SU SALUD… Consultorios adyacentes a farmacias o médicos en punto de venta

Por: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

Aprovechando un escenario caracterizado tanto por barreras en el acceso a los servicios de salud (por ejemplo: la falta de consulta vespertina en los Centros de Salud o el desabasto crónico de medicamentos) y por el desempleo de los profesionales de la salud, algunos empresarios han vinculado su estrategia de negocios con el discurso de ayuda a los pobres, argumentando que son ellos quienes otorgan a esta población el acceso a servicios que el Estado no puede proporcionar con suficiencia.

En México, los consultorios adyacentes a farmacias (CAF) empezaron a funcionar hace dos décadas como parte del modelo de negocios del corporativo Grupo por un País Mejor que incluye como parte de su estructura a los Laboratorios Best, la Fundación Best y las Farmacias Similares. A partir de la publicación en agosto de 2010 del acuerdo que regula la venta de antibióticos, otras cadenas de farmacias incursionaron en el modelo de CAF, configurando un mercado con dos segmentos: los CAF de farmacias de cadena y autoservicio y los CAF de farmacias particulares, con una calidad de la atención muy heterogénea pero que nunca llega a ser adecuada.

En México existen más de 28,000 farmacias, de las cuales 15,000 operan con el modelo de CAF (53.5% del total). Además, entre 2010 y 2014 los CAF han crecido cerca de 340% con una franca pendiente ascendente. En el caso específico de las Farmacias Similares, cuentan con más de cuatro mil sucursales y franquicias en toda la República mexicana y representan casi 20% de las farmacias a nivel nacional. La productividad de los consultorios alcanza 6 millones de consultas mensuales, cifra solo superada por los 8 millones de consultas mensuales que da el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La respuesta favorable del público y el hecho de que dos tercios de los usuarios de los CAF cuenten con algún tipo de seguridad social se pude explicar debido a que estos servicios son aparentemente poco costosos, convenientemente localizados y con acceso inmediato evitando los largos tiempos de espera, el trato irrespetuoso de algunos integrantes del personal de salud y la provisión incompleta de los medicamentos prescritos en el sector público.

Los médicos contratados para trabajar en los consultorios adyacentes a las farmacias tienen condiciones laborales relativas a salarios, estabilidad en el empleo y prestaciones, inferiores a las de sus pares que trabajan en un mercado primario privilegiado público o privado, por lo que no es raro que este trabajo se represente desde el punto de vista profesional como inferior e incluso indigno o humillante.

El modelo asume diversas formas de ejecución, sin embargo, en todas, la consulta tiene un precio fijado por la empresa y el paciente adquiere los medicamentos recetados en la farmacia adyacente, lo cual constituye el objetivo principal del modelo de negocio. La remuneración económica de los médicos es variable y depende de factores tales como la zona en la que se encuentra el consultorio, la demanda y las comisiones por la venta de medicamentos o estudios solicitados, por lo que el trabajo en estos consultorios es conocido también como “médico en punto de venta”.

Además de las irregularidades de orden laboral, el vínculo entre la consulta y la venta de medicamentos puede dar lugar a servicios de salud de mala calidad. En un estudio reciente se observó que a los usuarios de los CAF se les prescriben al menos tres medicamentos más frecuentemente que quienes acuden a consultorios privados independientes o a consulta en instituciones públicas.

Finalmente, no obstante que el gasto en salud destinado a la población sin seguridad social se ha incrementado, el gasto de bolsillo ha permanecido igual, es decir, no se ha verificado una reducción sustancial en los gastos que las familias destinan al pago de servicios, compra de productos, dispositivos terapéuticos y otros bienes y servicios útiles para restablecer o mejorar su salud.

En México, la enfermedad continúa comprometiendo el presupuesto de las familias de ingresos medios y bajos, aún en presencia del Seguro Popular (SP), cuando la enfermedad, el diagnóstico o el tratamiento no forma parte de la cartera de servicios del SP, las familias se enfrentan al pago de cuotas de recuperación financiera en los establecimientos públicos, compra de medicamentos o dispositivos médicos en farmacias privadas o al pago directo a particulares, cuando el tipo de médico o de tecnología no está disponible. La participación de los CAF como lucrativo negocio para pobres y no tan pobres, tiene un efecto opuesto a las políticas de calidad y de protección financiera en salud y se suma a otras fuentes de inequidad en salud en nuestra población.