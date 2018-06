A SU SALUD… Chayo y la pastilla del día siguiente

Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

El calor caía recio, de golpe, ni para donde hacerse. Hasta la sombra quemaba, pero Natalia no aflojaba el paso rumbo a la casa de Chayo. Ayer, por la noche, le había hablado por teléfono y se le oía muy preocupada. Se conocían desde la primaria, siempre había sido buenas amigas. Ambas habían sido hombro de la otra en las penas y carcajada festiva en las buenas. Al fin llegó Natalia a la casa de su amiga, cuando le abrió la puerta se veía demacrada, con los ojos llorosos y la voz temblorosa:

-Pásale hermanita, estoy que no me calienta ni el sol.

Eso ya es mucho, con este calorón, pensó Natalia.

Resulta que Chayo hace dos días tuvo relaciones sexuales consentidas pero no protegidas con Julio César, su novio, y tiene mucho miedo de quedar embarazada. En su pensamiento está todo lo que podría perder, entre lo que destaca su escuela: Recién terminó la preparatoria y su sueño es estudiar psicología.

-¡Pero cómo se te ocurrió no cuidarte y aquél es un irresponsable por no usar un condón! –exclamó Natalia.

-No te enojes hermanita. El Julio también está preguntando qué hacer entre sus amigos.

– ¡Preguntando entre sus amigos, otros zonzos igual que él!

Chayo quedó abatida con la mirada depositada en el suelo y sollozando. Natalia no pudo con esta imagen de su amiga, la abrazó y le dijo:

-No te preocupes, mi prima es doctora y trabaja en el Centro de Salud, seguro nos va a ayudar. Anda, lávate la cara mientras le llamo y vamos para allá.

Al llegar, ya las esperaba la doctora Angelita Zepeda.

¿Existe alguna forma eficaz y segura para evitar un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección?

Sí. La pastilla del día siguiente también llamada píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).

¿Qué es la pastilla del día siguiente o PAE?

Es un método anticonceptivo hormonal que se debe usar únicamente en casos de emergencia con el fin de prevenir un embarazo no deseado cuando se tiene actividad sexual sin protección o después de un accidente como olvido de las pastillas o rotura del preservativo. La PAE es especialmente útil después de una relación sexual forzada (violación).

¿Es segura?.– El uso de la PAE es seguro para todas las mujeres, incluidas las adolescentes. Su componente (levonorgestrel) ha sido estudiado en forma amplia: Es bien tolerado, se elimina del cuerpo en pocos días, no se conoce que provoque alergias, no es adictivo ni tóxico. Tampoco se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer.

¿Cuánto tiempo después de la relación sexual no protegida se debe tomar la pastilla del día siguiente?

El tiempo entre la relación sexual y su toma es importante, ya que mientras más pronto se inicie su efectividad será mayor (máximo entre 72 y 120 horas después). Es decir, se toma inmediatamente después del coito sin protección o hasta 5 días después, pero en definitiva, entre más pronto mejor.

¿Cuántas pastillas se deben tomar?

Depende de la presentación, si es la pastilla que contiene 1.5 mg de levonorgestrel sólo se toma una, si es la de 0.75 mg se toma una segunda pastilla 12 horas después de haber tomado la primera.

¿La pastilla del día siguiente puede interrumpir un embarazo ya establecido?

No. La pastilla del día siguiente previene el embarazo, no es abortiva. De hecho, si se toma inadvertidamente al principio del embarazo o si el método falla, se sabe que ni la embarazada ni el feto corren peligro.

¿El antecedente de haber tomado la pastilla del día siguiente puede provocar que sea más difícil lograr el embarazo en otro momento cuando sí se desee?

No. El uso de la PAE no afecta la fertilidad futura.

¿Se pueden presentar complicaciones o efectos colaterales por tomar la pastilla del día siguiente?

La administración de la PAE no causa complicaciones graves. Se pueden presentar náuseas y vómito como efectos colaterales. Sin embargo, por lo general desaparecen dentro de las primeras 24 horas. Si se presenta vómito en las dos horas siguientes, deberá repetirse la toma.

Si hay vómito excesivo, una segunda dosis podrá administrarse vía vaginal. Una alternativa para prevenir el vómito es tomar un medicamento que lo evite (antiemético) 45 minutos a 1 hora antes de la píldora.

Otros efectos secundarios son: Dolor de cabeza, en las mamas, mareo y fatiga. De la misma manera, generalmente desaparecen en las primeras 24 horas y se pueden manejar con algún analgésico.

¿Cuánto tiempo después de tomar la PAE se espera la menstruación?

Por lo general la menstruación aparece en la fecha esperada o dentro de los siete días siguientes. En algunos casos, unos días después de la toma de las pastillas, se puede presentar un sangrado escaso que no debe ser confundido con la menstruación.

Si la menstruación se retrasa más de una semana de la fecha esperada se debe realizar una prueba de embarazo y acudir con el médico.

¿La pastilla del día siguiente se puede utilizar como un método anticonceptivo en forma regular y frecuente?

No obstante la PAE no debe negarse a una mujer que la haya utilizado en el pasado, no es un método para utilizarse en forma repetida. Cuando se requiera brindar protección en forma regular a largo plazo es mejor utilizar otro método más eficaz, seguro y con menos efectos colaterales. Además, la PAE tampoco previene la adquisición de enfermedades de transmisión sexual.

Al final de la consulta Chayo se encontraba mucho más tranquila.

-¿Tienes alguna otra pregunta Chayo?

-Si doctora ¿en dónde la puedo adquirir?

-En el Centro de Salud te la podemos dar y también existen algunos productos que se venden en las farmacias a un precio módico.

-Muchas gracias doctora y disculpe la molestia.

La doctora Angelita frunció el ceño y con mirada inspirada le contestó:

No es ninguna molestia Chayo, recuerda que es tu derecho recibir información y orientación sobre las diversas opciones de métodos anticonceptivos, y con la ayuda del personal de salud elegir el que más te convenga.

Después de que Chayo se tomó la pastilla, las dos amigas regresaron al horno afuera del Centro de Salud y siguieron su camino convencidas de lo mucho que tenían que aprender sobre salud sexual y reproductiva porque solo de la mano del conocimiento, y no de los prejuicios de cualquier tipo, es como las personas pueden hacer un uso más responsable y placentero de su sexualidad.

