A SU SALUD… Antonia y la vacuna contra el virus del papiloma humano

Como todos los días, Antonia se levantó antes de que clareara el día. Mientras preparaba el desayuno, los plebes terminaban de espantarse el sueño. Esa mañana su semblante era pensativo, con la mirada distante y nubarrones negros amenazantes sobre su cabeza. Ayer, platicaba por la tarde con la Tichi, su vecina, y salió el tema de la vacuna esa contra el virus que provoca el cáncer del cuello de la matriz. La Tichi, como siempre escandalosa, le decía que esa vacuna hacía daño y que no había que ponérsela a las morritas, que las incitaba a tener relaciones sexuales, que algunas se enfermaban gravemente y que otras de plano se morían. Antonia tenía la cabeza revuelta de tantas dudas. En la escuela, la maestra Conchita, profesora de quinto año, le ha dicho que lo mejor sería que vacunara a la Marielos, que eso la protegería. Antonia no sabe a quién creerle y quiere tomar la mejor decisión para su hija menor. Cuando todos salieron de la casa, decidida agarró camino para el Centro de Salud segura de que el Dr. Godínez la ayudaría a resolver este conflicto.

Nicandro Godínez es el joven médico al que le corresponde atender el barrio de Toña y acaba de terminar una capacitación sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Nadie mejor que él para orientarla.

¿Por qué es importante la infección por el VPH?

Su importancia se debe a que es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. De hecho, toda persona sexualmente activa puede contraerla. Estadísticas a nivel mundial indican que 8 de cada 10 personas puede tenerla en algún momento de su vida.

¿Cuáles son las enfermedades causadas por esta infección?

Existen más de 200 tipos distintos de VPH, algunos de los cuales pueden causar problemas de salud como verrugas genitales y cánceres, como el del cuello de la matriz (cáncer del cuello uterino).

Los tipos de VPH que se transmiten sexualmente se dividen en dos categorías:

Los de bajo riesgo no causan cáncer pero pueden provocar verrugas en la piel en o alrededor de los genitales y del ano (conocidas como condilomas). Los tipos 6 y 11 causan 90% de todas las verrugas genitales.

De alto riesgo se han identificado cerca de una docena de tipos, los responsables de la mayoría de los cánceres causados por VPH son los tipos 16 y 18.

Los principales cánceres provocados por el VPH son: Cáncer de cuello uterino, de vulva, vagina, pene o ano. También puede causar cáncer en la parte de atrás de la garganta (cáncer orofaríngeo).

¿Qué se puede hacer para prevenir la infección por el VPH?

Si se es sexualmente activo, usar un condón de látex en forma correcta cada vez que se tengan relaciones sexuales puede reducir en forma importante la probabilidad de contraer el VPH. Sin embargo, el VPH puede infectar zonas que el condón no cubre, de modo que los condones pueden no ofrecer una protección total. El otro tipo de prevención es la aplicación de la vacuna contra el VPH.

¿Es segura y eficaz la vacuna contra el VPH?

Diferentes estudios han demostrado que es segura y eficaz. El efecto secundario más común es tener dolor y enrojecimiento temporal en el lugar de la aplicación que no requiere tratamiento y desaparece en forma espontánea. La evidencia científica demuestra que la vacuna no parece aumentar el riesgo de efectos secundarios graves.

Existen diferentes tipos de vacunas, todas protegen contra los tipos 16 y 18, en lo que varían es en la cobertura para otros tipos del virus. La vacuna funciona mejor si se la aplica mucho antes de que la persona comience a tener una vida sexual activa. Por ello, es recomendable aplicarla en las niñas y niños de 11 a 12 años de edad. No obstante, todas las personas de entre 9 y 26 años pueden vacunarse contra el VPH para protegerse contra las verrugas genitales o los diferentes tipos del VPH que pueden provocar cáncer. La vacuna no suele aplicarse a personas mayores de 26 años ni como tratamiento para personas que ya tienen la infección o enfermedades causadas por el virus. Sin embargo, independientemente de la situación particular es conveniente consultar al médico para saber si la vacuna puede ofrecer algún beneficio.

¿La vacuna protege contra otras enfermedades de transmisión sexual?

No. La vacuna solo previene la infección por algunos tipos de VPH. Por lo mismo, las personas vacunadas, cuando inicien su vida sexual, deberán tener esto en cuenta para establecer medidas eficaces y seguras para prevenir embarazos no deseados o contraer otras enfermedades de transmisión sexual.

¿Por qué es controversial la vacuna contra el VPH?

Una de las razones por las que la vacuna contra el VPH es controversial es porque previene una enfermedad de transmisión sexual, lo que hace que mucha gente piense que no es apropiada para niños porque los incita a tener relaciones sexuales a edades tempranas. Además han proliferado auténticas campañas de mala información que han infundido miedo en padres de familia que rechazan la administración de la vacuna en sus hijas e hijos por el riesgo de que desarrollen efectos secundarios graves. Lo único que hasta el momento se ha demostrado es que no incita a tener relaciones sexuales y que los beneficios otorgados en términos de protección contra verrugas genitales y cáncer cuando sean adultos superan por mucho los raros eventos adversos.

Antonia salió del Centro de Salud caminando con paso firme y la mirada tranquila, los nubarrones se habían esfumado. Sabía lo que tenía que hacer, sin vacilar daría la autorización para que vacunaran a Marielos. Antonia ahora está segura que la vacunación es un legado de los padres a los hijos para que tengan una vida más saludable.

¿Sabías que el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en México y no obstante es el único cáncer prevenible casi al 100%?

@DR_OBGIN