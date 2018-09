A SU SALUD… Ana María y el corazón

Dr. Luis Alberto Villanueva Egan

En ese tiempo vivía solo, recién me había separado, el insomnio se había acentuado, esa noche había conciliado el sueño en la madrugada. Poco después, entre sueños, escuché la vibración del teléfono sobre el buró, zumbaba como si de un insecto gigante se tratara, desperté en cámara lenta, el letrero luminoso del celular indicaba “papás”, un balde de agua fría, contesté temeroso, el primer pensamiento fue hacia mi padre pero era él quien estaba al teléfono, hablaba con la voz de hilo, mi madre se sentía mal -tiene un dolor muy fuerte en la espalda y vómito- dijo. Quebrado, me pidió que fuera.

No era la primera vez en el último año que tenía náusea y vómito, invariablemente resultaba ser gastritis, pensé que una vez más se trataba de lo mismo, le pedí a mi padre me comunicara con ella, la escuché con la voz entrecortada, tenía un dolor que la atravesaba en la mitad superior de la espalda y en la boca del estómago “como si tuviera aire atrapado” – dijo – además tenía náusea y vómito. Su médico de cabecera no contestaba el teléfono.

Su médico, un internista geriatra de un prestigiado centro de alta especialidad, la había visto dos días antes a petición mía. Es una contractura, diagnosticó, recetó un combinado de analgésico y relajante muscular, mi madre inquieta le preguntó si el corazón estaba bien, a lo que él respondió divertido: “Anita, usted se va a morir de cualquier cosa menos del corazón, deje de preocuparse.”

Manejé el automóvil tan rápido como pude, negando, rogando, suplicando, no fuera nada grave. Llegué a la casa de mis padres, subí apresurado, ahí estaba, sentada en un sillón, con mi papá a un lado, se veía mal, muy pálida, le pregunté algunas cosas, decidí llevarla al hospital de inmediato, bajamos lentamente las escaleras, intenté tranquilizar a mi papá que por su condición de salud no nos acompañaría. En el trayecto me dijo que también tenía diarrea, justo antes de llegar al hospital tuvo un mareo muy intenso. Llegamos a urgencias, bajamos del auto, inestable no podía dar paso, la quise cargar, rápidamente llegó un camillero con una silla de ruedas, ingresamos en urgencias. Nos recibió el cardiólogo del hospital, le pusieron los cables para un electrocardiograma, sólo para descartar -me dijo- el médico miró el trazo, desvió la mirada alterada, apenado me notificó: “su mami tiene un infarto”. Mi mamá escuchó, le dije que iba a permanecer hospitalizada, ¿Quién va a cuidar a tu papá?, alcanzó a preguntarme confundida y temerosa, -no te preocupes, en este momento la prioridad eres tú- le contesté.

En la sala de choque las enfermeras imperturbables, frías, mecánicas, me ordenaron que la ayudarla a desvestirse, nadie corría, todo parecía estar bajo control, un infarto más en sus vidas, aparentemente sin complicaciones, la ayudé, bromeé con ella frente a su pudor, “quién te manda no tener hijas”, ella gesticuló elaborando lo más parecido a su sonrisa, me reí con ella sin saber que era el último regalo que ella me haría. Acto seguido comenzó a vomitar, me pidieron que saliera de la sala. En un área descubierta le llamé a mi hermano Antonio, ansioso me contestó que en ese momento salía desde Puebla. Tenía la boca seca y una espantosa sensación de terror comenzaba a invadirme: mi madre estaba grave y podía morir.

Mi amigo Simón Kawa, director médico del nosocomio, se acercó con un cirujano, quien me informó que habían intubado a mi mamá porque no podía respirar. Simón insistió en llevarme a tomar un café a lo que accedí. Ya instalados en su oficina, el cirujano llegó al lugar y nos informó, en forma solemne, pausada y sin dejar de mirarme, que mi mamá había caído en paro cardiorrespiratorio, situación que no se revertía. Corrí escaleras abajo hacia la sala de urgencias, ahí estaba mi mamá tendida con los ojos cerrados y un tubo que salía de su boca abierta que la conectaba a un ventilador mecánico, también había médicos y enfermeras a su alrededor, uno de los médicos me apretó la mano y palmeó mi espalda: “lo siento, hicimos todo lo posible”.

Les pedí que la desconectaran, dudaron en hacerlo, me dijeron que era el protocolo, que después los familiares los acusaban de no haber hecho nada o lo suficiente, finalmente accedieron, besé su mejilla y su frente, le acaricié el cabello, mientras, en trance, repetía quedo: ay mamá, ay viejita, ay mamita, ay viejita. Como pude salí de allí, entre saludos de gente que me reconocía y me saludaba sin saber nada, le hablé a mi hija Mariana, no lo creía e incrédula comenzó a llorar desconsolada, después le hablé de nuevo a Toño y envié un mensaje de texto a todos los que creí pertinentes, el llanto no me dejaba hablar, pero la tristeza más profunda vendría después. A diez años, recurrentemente sueño con ella y la pienso, me río de sus extravagancias y sentido del humor, extraño sus caricias salvajes y sus consejos. Cuánto me habría gustado que hubiera conocido a León.