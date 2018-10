A “reciclaje” recolección de basura

Por: Michel Inzunza

Después de dos años de una fallida lucha, casi como una cábala, las palabras de Juan Ángel Cota, quien renunció a su puesto en la pasada administración, pesan en la actual.

De sus compañeros, con quienes mantiene cierto liderazgo, el ahora regidor del Partido del Trabajo dijo: “Los muchachos están como hueso”, y es que ante el adeudo de 20 millones de pesos que mantiene el Ayuntamiento con la empresa Tecnologías Medioambientales, ésta podría dejar de prestar el servicio, tal como sucedió en

Guaymas o Tecate, Baja California, según lo estipula un contrato de concertación.

En 2016, Juan Ángel Cota, ex recolector de basura del Ayuntamiento, encabezó un movimiento contra el Gobierno de Faustino Félix Chávez y Tecmed. En aquel entonces, junto a otros “tirabichis” trató de impedir que una empresa particular se hiciera cargo de un servicio que el Municipio estaba obligado a cumplir: la recolección de basura.

Bajo el esquema legal de concertación, como lo llamaron las autoridades, el Cabildo aprobó la operación de Tecmed en Cajeme.

La medida desató un pleito legal entre el Gobierno y los trabajadores, quienes se manifestaron durante meses por no perder sus derechos laborales, principalmente su antigüedad.

Tras “negociaciones” entre el ex secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Marcelo Calderoni Obregón y Juan Ángel Cota, el asunto vivió “una nueva etapa”, sobre todo “más relajada”, aún con demandas legales de por medio entre ambas partes.