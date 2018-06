A las denuncias se les da seguimiento: Gutiérrez Lugo

El jefe de Seguridad Pública en Cajeme dijo que no se solapará a ningún elemento que trabaje al margen de la ley



Por: Antonio Aragón Valenzuela

A todas las denuncias de la ciudadanía se les está dando seguimiento, principalmente a aquellas que se exponen directamente ante el Ministerio Público, informó el comandante Antonio Gutiérrez Lugo.

El secretario de Seguridad Pública en Cajeme explicó que en el caso de las casas de huéspedes de la calle Nuevo León, entre Guerrero y Zaragoza, no se ha recibido una sola denuncia.

Indicó que si los vecinos detectan alguna patrulla de la corporación a su cargo, visitando posibles “tiraderos”, es importante que tomen el número de unidad y la hora.

Dijo que a través del GPS que portan los vehículos oficiales se puede ver con claridad si en algún elemento está incurriendo en alguna falta o delito.

Mencionó que es que muy importante que la ciudadanía interponga su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público o directamente con el secretario de Seguridad Pública, para actuar en consecuencia.

“Aquí no se va a solapar a ningún elemento, y si alguno de ellos resulta culpable en la denuncia, se procederá conforme a derecho”, dijo el jefe policiaco.

Expuso que la sociedad debe interponer su denuncia ante el representante social, no primero ante los medios de comunicación.