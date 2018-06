“A José José nunca le interesó el dinero”

El compositor español Rafael Pérez Botija es autor de algunos de los mayores éxitos de José José. Ya retirado, vive entre España y pasa temporadas en Miami, donde vio por última vez al cantante hace dos años, antes de que se enfermara.

”Fue en la boda de mi hija”, recuerda en una entrevista en el estudio de grabación de su casa en Boadilla, una tranquila localidad entre pinares, a las afueras de Madrid. Allí dedica su tiempo al deporte y a escribir canciones propias: “Las que no hice antes porque sabía que no se venden”. Y también recordando a los amigos. “Tengo un gran cariño por José José, pero desgraciadamente vivimos muy lejos el uno del otro”, lamenta.

Pérez Botija, de 68 años, reconoce una importante deuda con el intérprete: “Uno de los hechos más importantes de mi vida profesional ha sido trabajar con José José. Ha sido una aventura en lo estético, en lo musical y en lo humano. Creo que el día de mañana que pase a la historia de los artistas, no se hará justicia con el talento que tiene. Es una persona y un artista único”.

Su colaboración comenzó en 1975. Pérez Botija había compuesto para el cantante español Pablo Abraira un tema de gran potencial llamado “Gavilán o paloma”.

“Un ejecutivo de la discográfica de José José la oyó. Estaban en Londres. Les llegó una versión y rápidamente la grabaron. Y ya ves, yo creo que ha sido uno de sus tres temas más famosos junto con ‘La nave del olvido’ y ‘El triste’”, considera.

Después de aquel éxito, la discográfica del cantante, Ariola, volvió a recurrir a Pérez Botija en 1977 para que se ocupase de un disco entero.

“Hice la producción y todas las canciones. Dos de ellas las grabamos juntos en Madrid, y el resto las grabé con la orquesta yo y él puso la voz en México”, recuerda el compositor.