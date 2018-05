A Facundo le da flojera copiarse

EL UNIVERSAL.-

A Facundo se le conoce por su actitud irreverente y un humor ácido que ha mostrado en la televisión mexicana.

Ahora es él quien hace una crítica a los nuevos irreverentes y le parece asombroso que haya youtubers e influencers que copien su estilo.

En charla desde las instalaciones de TV Azteca, su nueva casa, se le menciona que internet dio cabida a una nueva generación de la irreverencia, pero hay quienes lo practican sin ejercer límites.

“De las cosas que veo en internet y sin ser mamón digo: ¡cámara, yo lo hice hace 10 años! No soy el dueño de esas cosas, yo las hice y me impresiona que 10 años después los weyes que hacen sus videos en internet, y que no tienen tantas limitaciones por trabajar en una empresa, hagan lo mismo que yo hace una década y hasta más chafa”, dijo.

Facundo se encuentra en una nueva etapa, donde pone en práctica su actitud desmadrosa, pero orientado a hacerla pasar bien al público, esto para el programa de concursos: ‘Mi pareja puede’, donde también es cizañoso y divertido.

El ahora integrante de TV Azteca será uno de los comediantes que dará batalla a la televisora de la competencia en la barra humorística del Ajusco durante el Mundial Rusia 2018.