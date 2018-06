A despejar dudas

El juego entre México y Suecia tendrá su toque especial de nervio y tensión, pues uno de los dos podría quedarse fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018; por ello el Tricolor deberá plantar la misma cara ofensiva que ha mostrado en los juegos anteriores del Grupo F.

El Tri ganó sus dos primeros partidos del Mundial y, a pesar de eso, no ha logrado amarrar la clasificación, por lo que ante esta situación Juan Carlos Osorio entiende que este partido es de vital importancia para sus jugadores, su cuerpo técnico y su proceso.

Las estadísticas prácticamente indican que el destino de la Selección sería el primer lugar de grupo o quedarse sin nada. El segundo lugar del sector parece un resultado poco probable, pues sólo se daría si pierde ante Suecia y Alemania cae o empata contra Corea del Sur.

Para México, la victoria sería algo histórico en los mundiales, ya que nunca ha ganado sus tres juegos de la Fase de Grupos. Este escenario lo clasificaría como primer lugar de su frente. Por otro lado, el empate es el margen de error del cuadro de Osorio, ya que con él llegaría a siete unidades y también accedería a cuartos como líder del sector.

El Tri realizó su preparación mundialista de acuerdo con los partidos frente Alemania y Suecia. Con un estilo similar al de estos. Se midió a equipos como Islandia, Gales y Dinamarca. De las tres pruebas, la única que no superó fue ante los daneses.

El colombiano mantendrá la base de la alineación que jugó en los dos primeros partidos e incluso analiza la posibilidad de que se repita el 11 titular del juego ante Alemania.

Por su parte, Suecia dejó escapar el empate ante los teutones el sábado pasado y llega con mucha presión a este partido, pues si no gana y el resultado se combina con un triunfo de Alemania, quedará fuera del Mundial.

Los suecos han mostrado un buen nivel y muestra de ello fue la manera en la que dominaron gran parte del partido anterior a Alemania, pero sobre el final les costó mantener el ritmo y eso es lo que los tiene al borde de

la muerte.

ALINEACIONES PROBABLES

México: Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Miguel Layún, Carlos Vela, Hirving Lozano y Javier Hernández.

Suecia: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Emil Forsberg, Viktor Claesson, Ola Toivonen.