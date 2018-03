Listos para las campañas

Meade arrancará en Mérida… en el ánimo de “cerrar las brechas entre el norte y el sur”, dice

APRO y EL UNIVERSAL.-

José Antonio Meade arrancará su campaña el próximo domingo 1 de abril en Mérida, Yucatán, con dos eventos masivos. Un día antes difundirá en redes sociales un video donde se presenta como un hombre honesto y con disposición para combatir la corrupción.

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), iniciará sus actividades en una Entidad donde tiene más posibilidades de ganar el próximo 1 de julio con Mauricio Sahui como candidato a la gubernatura, quien en la contienda interna se impuso a Pablo Gambia, hijo del líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Yucatán es cuna de una de las civilizaciones de la que nos sentimos más orgullosos, pero también hoy emblema de la modernidad, de crecimiento y de prosperidad, en el ánimo de significar nuestro compromiso, de cerrar las brechas entre el norte y el sur, de construir con orgullo nuestro pasado, con certeza de un futuro que está a nuestro alcance”, dijo Meade al anunciar el inicio de su campaña por tierras meridenses.

Pero en redes sociales, a partir del primer minuto del 31 de marzo, empezará a difundirse un video de 30 segundo donde se promocionará como una persona honesta.

“¿Qué Gobierno quiero?”, dice Meade al inicio del promocional, vestido con un traje formal, como el que usaba como funcionario en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, hasta noviembre pasado.

Se responde: “Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos, nunca”.

AMLO EN CIUDAD JUÁREZ

Para iniciar su campaña presidencial de manera formal, Andrés Manuel López Obrador eligió Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad emblemática por ser escenario triunfal en las trayectorias de dos héroes nacionales reivindicados con frecuencia en sus alocuciones.

Fue en el Paso del Norte, como se llamaba la ciudad en el siglo XIX, donde Benito Juárez se instaló con su “Gobierno itinerante” y desde ahí regresó para “restaurar la República” en 1867. Luego, 44 años después, Francisco I Madero, tomó Ciudad Juárez y desde ahí consiguió la renuncia de Porfirio Díaz.

Aunque puede iniciar desde el viernes 30 de marzo, “Viernes Santo” conforme a la liturgia y el calendario de asueto oficial, será en esa ciudad fronteriza –escenario de violencia, paradigmática por los feminicidios y la precariedad laboral, en un contexto conflictivo por las posturas asumidas por el Gobierno de Estados Unidos—donde, a las 11:00 horas del domingo 1 de abril, López Obrador arrancará su campaña con una concentración masiva. Por la tarde, tendrá un acto al pie de la Tarahumara, en Ciudad Cuauhtémoc.

Hasta ahí la reivindicación simbólica, pues el 2 de abril, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, continuará su gira por Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde ya se prepara un acto masivo en Santa Catarina.

La primera semana de campaña de López Obrador estará dedicada a las entidades fronterizas del noreste, estuvo ayer martes en Coahuila, mañana miércoles en Durango y el jueves en Tamaulipas, estados en los que, en sus dos postulaciones anteriores de 2006 y 2012, no ha logrado buenos resultados electorales. La operación en esa zona está a cargo del ex gobernador de Zacatecas y ex jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila.

ANAYA VE RIESGO EN PROCESO ELECTORAL VIOLENTO

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que existe el riesgo de que el proceso electoral sea violento, debido a que la inseguridad en el país es generalizada, y no solo en algunas entidades de la República.

El panista recordó que el 2017 fue catalogado como el año más violento en los últimos 20 años del país, y que el primer bimestre de 2018 también lo es, “por supuesto que esto prende las alertas”, y exige al Gobierno Federal redoblar el esfuerzo para que se pueda garantizar un proceso electoral tranquilo, en paz, para que los ciudadanos puedan votar el 1 de julio en plena libertad.

“Si uno compara las cifras de 2014 que fue cuando el Gobierno Federal presentó la nueva estrategia de seguridad con las cifras actuales van encontrar que la violencia ha aumentado en 29 de 32 estados. Cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional tiene una responsabilidad primaria el Gobierno Federal”, afirmó.

Dijo que la preocupación de la Iglesia católica y de otros sectores es válida, por eso la importancia de cuidar los votos.

“Ustedes saben que hay algunos que participan en estas elecciones que son muy mañosos. Será importante cubrir todas las casillas y que sea la voluntad de la gente la que triunfe. Estoy convencido, vamos a ganar y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita” asentó.

Ante la pregunta sobre la participación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el aspirante presidencial sostuvo que una vez que éste se separe de su cargo, informarán todos los detalles, ya que no se debe confundir la tarea de Gobierno con tareas políticas. Dijo que él, Anaya, será el responsable de coordinar todo lo relativo con el nuevo Gobierno de coalición.