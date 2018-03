Destrozan a “Gomita” por uso de bótox

EL UNIVERSAL.-

Los retoques de Aracely Ordaz en su rostro no pasaron desapercibidos para la comunidad en Internet, pues los comentarios no fueron tan halagadores para la ex conductora del programa “Sabadazo”. “Gomita” subió a su cuenta de Instagram una foto donde se muestra con cabello lacio y unos labios aparentemente recién inyectados. De inmediato sus seguidores comenzaron a comentar lo extraña que se ve.

“Te desgraciaste la cara”; “Estás bien toscota neta me cay viéndote bien sii estas toscota de la cara pareces pitbull”; “Ay Gomita no es negatividad hacia ti pero creo que me encantaba más cuando no te hacías nada en tu carita.