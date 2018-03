Destrozado camino de Yucuribampo

Más de 4 kilómetros están en pésimas condiciones

Fabiola Navarro

El camino vecinal que conecta al Ejido Yucuribampo está completamente destrozado, sin que una sola parte se salve de no presentar baches, se quejaron habitantes de esa comunidad rural.

La calle que divide Yucuribampo de Tesopobampo presenta grandes afectaciones en lo que alguna vez fuera pavimiento y que, según la Junta Local de Caminos y el Ayuntamiento de Cajeme, repararía el pasado 2017 para atender la demanda de las más de tres mil familias que habitan en ambos ejidos y rancherías cercanas.

Son más de cuatro kilómetros de carpeta asfáltica que se encuentran en pésimas condiciones, poniendo en riesgo a los automovilistas que circulan diariamente por ahí, además de que, como consecuencia, sus automóviles presentan desperfectos mecánicos.

“En temporada de lluvias se pone peor; es más riesgo, porque algunos baches se tapan con el agua y no se ven, no se salva ni un pedacito. La demanda es muy vieja por parte de quienes habitamos por acá y parece que estamos dejados de la mano de Dios; no vienen las autoridades a darse una vuelta”, comentó Juan Torres, vecino de Yucuribampo.

Por su parte Everardo Fierro, habitante de esa comunidad rural, comentó que si bien hay un acceso de terracería por debajo de la carretera hacia el pueblo, la calle requiere ser pavimentada.

“Aquí no es de un simple bacheo, se requiere de un trabajo completo. Hay acceso por abajo, al pueblo, pero en tiempo de lluvia se hacen unos lodazales y los carros a veces se atascan en la tierra”, resaltó.