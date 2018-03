Ortiz de Pinedo está “De Diez”

EL UNIVERSAL.-

Actualmente, Jorge Ortiz de Pinedo dice estar más fuerte que nunca y con muchas ganas de seguir trabajando y sacar más proyectos adelante y, sobre todo dar un poco de alegría a todo su público porque se debe a él.

El año pasado, el actor, comediante y productor dio a conocer que padecía de problemas respiratorios, por lo que tuvo que utilizar un tanque de oxígeno portátil que lo ayudaba a respirar de manera adecuada, ya que sus pulmones en ese momento eran demasiado débiles.

“Es curioso lo que me pasó, me dio una fiebre muy alta con la que incluso estaba delirando y mi concentrador de oxígeno me vio (hasta) escribir. Estaba delirando totalmente. Me metieron a terapia intensiva, me diagnosticaron neumonía y tuve que estar una semana completa en el Hospital de Nutrición y después de eso, me mandaron cinco días al nivel de mar para poderme estabilizar”, explica Ortiz de Pinedo.

Como muestra de su recuperación, anuncia que retomará en teatro una de las series de la televisión mexicana más populares de su carrera, Una familia de diez (2007), en donde encarna a Plácido López, un jefe de familia que trata de sacar adelante a 10 integrantes de su familia que viven de a gratis en su departamento.

Jorge y cada uno de los inquilinos que conforman la obra, como Zully Keith (Renata) María Fernanda García (Licha), Daniela Luján (Gaby), Eduardo Manzano (Arnoldo) y Moisés Iván Mora (Aldolfo), entre otros actores, ensayan y alistan la obra que comenzó como programa de televisión hace más de una década.

“Se van a divertir mucho con todas nuestras ocurrencias”, prometió Andrea Torre, quien da vida a La Nena.