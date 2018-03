MAYOCOMENTARIOS… Ángel Bours, Heliodoro Soto y Ana Luisa Valdés, coordinadores de campaña de Meade

Dirigente de Encuentro Social se va a Movimiento Ciudadano

Funcionarios presentarán hoy renuncia para irse a campaña

Baltazar Valenzuela, del PAN al PRI

En riesgo candidatura de Rafael Salido en Etchojoa

El empresario Ángel Bours Zaragoza, presidente de la Comisión Sonora – Arizona; el presidente municipal de Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín y la diputada Ana Luisa Valdés Avilés, rindieron protesta como coordinadores de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña de la coalición “Todos por México” integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. Manlio Fabio Beltrones, coordinador regional, fue quien les tomó protesta

Lo que para muchos fue sorpresa es la noticia que dio Daniel Tabardillo Elizalde sobre su renuncia como dirigente del Partido Encuentro Social de Navojoa para unirse al partido Movimiento Ciudadano, esta acción es en respuesta a que los dirigentes estatales del partido no le dieron la oportunidad de participar en esta ni ninguna contienda electoral anterior. Del Partido Encuentro Social se lleva el apoyo de 35 organizaciones de trabajadores sonorenses integrados a la Federación Nacional de Sindicatos Organizados, para ocupar el cargo de coordinador municipal de Gestión Social en el MC.

El día de hoy, funcionarios de la administración municipal de Navojoa presentarán su renuncia para integrarse en los próximos días a la campaña de Martín Ruy Sánchez Toledo, quien buscará la Alcaldía de Navojoa para darle continuidad a los proyectos que Raúl Silva Vela puso en marcha al iniciar su cargo como alcalde, y quien renunciara para participar por la diputación federal. Los funcionarios son Maclovia Salido, directora de Comunidades Rurales; Luis Gerardo “El Gilito” Gil Lamadrid Cota, director de Deporte; Patricia Avilés, encargada de la oficina de Relaciones Exteriores, además presentará su renuncia Lorena Martínez Cervantes, directora de Cmcop quien participará en la contienda electoral como candidato a la diputación local del Distrito XIX.

Baltazar Valenzuela Guerra, el ex diputado local del PAN renunció a la filas panistas para unirse al Partido Revolucionario Institucional de Etchojoa, aquí se alió a Sergio Rafael Salido Esquer, más conocido como “Pato Salido” quien es candidato por la Alcaldía en ese Municipio; esta última pieza que movió Sergio Rafael Salido, al parecer no fue muy bien vista por la militancia priísta, pues los dirigentes estatales el día de ayer mencionaron que probablemente cambiarían al candidato de Etchojoa, seguramente ya evaluaron los posicionamientos y “El Pato”, no da buenos números, será interesante saber quién podría asumir al cuarto para las doce esa candidatura, ¿Será que Alejandro Aguirre Claussen podría estar en las boletas electorales del 2018?