Abierto Urgencias en Semana Santa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informa a su derechohabiencia que con motivo de los días de asueto que contempla la Semana Santa, jueves 29 y viernes 30, mantendrá en servicio las áreas de urgencias, suspendiendo la consulta externa en las unidades de medicina familiar a partir del próximo jueves 29 de marzo.

El delegado del IMSS en la Entidad, Miguel Jiménez Llamas, explicó que los servicios hospitalarios también continúan operando con el fin de que quienes se encuentren recibiendo algún tipo de atención, tengan la certeza que habrá guardias médicas y de enfermería para su cuidado.

Precisó que ante los posibles accidentes o percances que pudieran poner en riesgo la vida o la salud de los vacacionistas, el IMSS, a lo largo de la Delegación Sonora, contará con el servicio del personal en el área de urgencias, y con ello, poder brindar un servicio rápido, con calidad y calidez.

Las unidades que contarán con servicio de urgencias en Hermosillo, son: El Hospital General de Zona No. 2 (calle Juárez y Seguro Social); el HGZ No. 14 (avenida Tecnológico y Alberto Gutiérrez); Hospital de Gineco-Pediatría (Justo Sierra y Juárez); así como la UMF No. 37 (Manuel Z. Cubillas y Pedro Moreno).

De igual manera, la Unidad de Medicina Familiar No. 2 (calle Alberto Gutiérrez y 14 de Abril); la UMF No. 63 (calle Escobedo y Ley Federal del Trabajo); la UMF No. 65 (perimetral norte, frente al CUM) y UMF No. 68 (Blvd. Calesa y Músaro).

En Ciudad Obregón, las unidades que contarán con servicio de urgencias son el HGR No. 1, en Calle Guerrero y Huisaguay; la UMF No. 66 (calle Jalisco y 300) y la UMF No. 33 (calle 16 de septiembre en Cócorit).

Mientras que en el resto del Estado, como Nogales, región de la zona norte, se contará con el servicio en la UMF No.64; en el HGZ No.14 de Caborca; el HGZ No. 12 en Agua Prieta; en el HGZ No.9 de Puerto Peñasco. En el sur del Estado, en el HGZ No.3 de Navojoa y en el HGZ No.4 de Guaymas.