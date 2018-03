Vacúnate contra la influenza

La aplicación de la dosis continúa en los Centros de Salud

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Navojoa no reporta casos nuevos de influenza, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Joaquín Ricardo Flores Pérez; sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia y acudir a aplicarse el biológico.

“Durante los primeros dos meses del año 2018 se presentó un repunte de personas que acudieron a aplicarse la vacuna”, explicó.

Señaló que esta es la enfermedad más preocupante en el invierno y finaliza en marzo.

Detalló que en el 2017 se apliaron alrededor de 45 mil 285 dosis de biológico contra la influenza, más de un 90 por ciento de la meta contemplada para esta temporada invernal, de 50 mil 317 dosis aplicadas.

El jefe jurisdiccional exhortó a los ciudadanos a que acudan a los Centros de Salud para la aplicación del biológico, sobre todo, en las personas que están dentro de los grupos considerados como de alto riesgo, como embarazadas, niños menores de cinco años.

La influenza es una enfermedad altamente contagiosa; por eso la importancia de la vacuna, añadió, y aunque la temporada de invierno culmine la aplicación de la dosis continúa en los centros de Salud.