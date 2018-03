Seguimos con un programa más “Por Amor a Mexico” en ABC Radio 760 am, hoy Domingo en punto de las 11:00 am horario CDMX, donde podremos escuchar el testimonio de Amor al Prójimo por Padre Marco Antonio Ramos, fundador en Miacatlan Morelos de Casa Hogar y escuela Alejandro García Duran “Padre Chinchachoma” a.c…. No te lo pierdas!

Conducimos el Programa Raul Camou, Padre e Hijo, puedes escucharnos en 760 am o por internet en:

www.abcradio.com.mx