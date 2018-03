¿Mexicanos felices?

“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días” Benjamín Franklin

En medio de una panorama complicado para México en 2018, por la inflación más alta en los últimos 17 años; con perspectivas de crecimiento de 1.9 por ciento según el Fondo Monetario Internacional (FMI); con un peso que ha caído a niveles no vistos desde 1954; con una violencia desbordada; con un deterioro en corrupción al ocupar México el lugar 123 de 176 países analizados por Transparencia Internacional, con un futuro incierto para millones con salarios que no alcanzan ni para alimentar a una familia; con un año electoral en el que parece que muchos políticos están más interesados en sí mismos que en los ciudadanos, hago la siguiente pregunta: ¿Son felices los mexicanos?

¿Por qué esta pregunta? La felicidad y el bienestar se han convertido en campos de estudio prioritarios de muchos países occidentales y naciones en vías de desarrollo. Ser feliz es parte de la esencia humana y desde los tiempos de la antigua Grecia se ha tratado se saber cómo alcanzar la felicidad de forma plena.

El Informe Mundial de la Felicidad 2017 fue lanzado por la ONU. El reporte es una extensa investigación sobre diferentes variables de peso para alcanzar este estado en cada país. Ellas son las ayudas sociales, la esperanza de vida de los habitantes, la libertad, el producto bruto interno de la nación, la generosidad de los individuos y la falta de corrupción. Cada una de las variables se vincula con otros aspectos, como la percepción sobre sí mismos que tienen los habitantes de cada país. Además, en 2017 se hizo hincapié en la felicidad en el espacio de trabajo, dado que los individuos pasan mucho tiempo en sus empleos, donde deben convivir con compañeros y lidiar con diferentes situaciones. En este informe se realizó un ranking entre los países más y menos felices. México es también un país feliz: en este listado ocupa el puesto número 25, de 155 países.

En el 2012, el Inegi aplicó una encuesta para conocer el grado de felicidad de los mexicanos. Dicho instrumento siguió los parámetros recomendados por la OCDE, que también mide la felicidad y el bienestar humano. El estudio realizado arrojó resultados como el nivel de satisfacción con la vida, donde los mexicanos encuestados dijeron que, en una escala del 0 al 10, se ubican en el 8 y, en materia de felicidad, en el 8.4.

Ahora bien, de acuerdo con la 41 Encuesta Global Anual de Felicidad, Esperanza y Optimismo Económico de Gallup Internacional, publicada hace unos días, los mexicanos se mostraron pesimistas en cuanto al futuro y el entorno económico, pero al mismo tiempo resultaron ser de los más felices. El reporte arrojó que México se encuentra entre los 10 países más felices del mundo, al ocupar la cuarta posición, por debajo de Islas Fiji, Colombia y Filipinas.

Martín Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, afirma que la diferencia entre las personas no es lo que les ocurre, sino la manera en que cada quien interpreta lo que sucede en sus vidas. Este autor señala que influyen ciertas condiciones para mejorar el bienestar y la felicidad, pero es detonante el ver el vaso medio vacío o medio lleno para marcar la diferencia sobre la satisfacción en nuestras vidas.

Hay mucho que hacer para mejorar los indicadores de bienestar que incidan en los niveles de felicidad de los mexicanos. Lo seguro es que los políticos no nos darán la fórmula mágica para la felicidad. Ésa es una tarea personal y familiar de cada día. Usted, ¿qué piensa?

