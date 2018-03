Madres prematuras no cuidan su embarazo

Por: Roberto Aguilar

Es de suma importancia que las mujeres del sur de Sonora mantengan un control prenatal, sobre todo si tienen un embarazo prematuro, dijo Felipe Gutiérrez Millán.

El director del Hospital General de Navojoa (HGN) refirió que cuando se presenta un embarazo a temprana edad, hay poco control durante la gestación y chequeos, lo que pone en peligro la vida tanto de la madre, como del hijo.

Lamentó que esto ocurra de manera común entre las madres jóvenes y primerizas, quienes en su mayoría no son atendidas para un chequeo constante durante el periodo de gestación.

“Es un nacimiento de muy alto riesgo cuando el bebé nace por debajo del tiempo de la gestación necesario, además por el bajo peso del recién nacido y la falta de la maduración correspondiente”.

Agregó que un embarazo requiere de un periodo mínimo de gestación de 36 semanas para que exista un crecimiento adecuado y desarrollo en órganos del producto.

Detalló que de cada 100 embarazos, al menos ocho nacen de manera prematura por la falta de cuidados y atención prenatal.

“En la mayoría de los casos, este nacimiento se debe a problemas de alta presión e infecciones urinarias que presenta la madre”, indicó.

Explicó que la mayoría de estos casos se ve en adolescentes, ya que no reciben la atención adecuada sino hasta etapas avanzadas del embarazo, al no querer hacerles saber a sus padres sobre el hecho.

Aseguró que el control prenatal es una medida preventiva para detectar anomalías y alteraciones a tiempo y puedan ser corregidas.

“En casos como elevación de la presión, anemia o una infección en las vías urinarias, estos factores de riesgo propician las contracciones prematuras y llevan a un parto adelantado”.

Lamentó que es cada vez es mucho menor la edad en que las mujeres jóvenes se convierten en madres, ya que representa un riesgo para la madre y el producto en el momento en que acontece el parto.

“Existen registros en mujeres que se convierten en madres a la corta edad, por lo que es necesario incentivar a que acudan a un chequeo constante”, finalizó.