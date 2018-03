Luis Miguel una vez más incumple

Tras la cancelación de su concierto del sábado en Acapulco, el cantante Luis Miguel es tachado por su público de poco profesional, incumplido y exigen en algunos casos su reembolso.

Tras dar escasos 40 minutos de un concierto que parecía en abonos, por las constantes pausas, el intérprete de “La incondicional” canceló una vez más un concierto, ahora en su casa, como él suele llamar a Acapulco, hecho que molestó mucho a los asistentes que desde temprano llegaron a Expo Mundo Imperial.

Tal fue el caso de Carmen, quien viajó desde Coahuila para ver al cantante, por lo que su molestia era mayor y no daba crédito a que estuviera pasando en el paradisíaco puerto, donde tiene un gran número de gente que lo estima, “no es posible esta falta de respeto a su público”.

“Tiene una excelente voz, pero no volvería por él, además hay mucha gente que viene de lejos como yo y no solo es el gasto del boleto”, expresó la mujer de cerca de 50 años de edad, quien asistió al concierto en compañía de su familia y amigos.

Así las cerca de 10 mil almas que se dieron cita, se quedaron con las ganas de escuchar más del llamado “Sol”, cuyo sonido una vez más le volvió a fallar, pues ha sido una constante en los conciertos del intérprete.