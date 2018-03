Lo que no se ve, la verdadera cultura de los fariseos: Leyva

Por: Bernardino Galaviz

Acabamos de entrar a la recta final de la Cuaresma 2018 y como todos los años, cientos de vacacionistas, promeseros y devotos de las ceremonias religiosas de nuestro señor Jesucristo, nos acercamos a los templos de las diversas comunidades de la naciones étnicas, en donde los fariseos, conforme los usos y costumbres protagonizan los ceremoniales religiosos, que culminan con la crucifixión y la Pascua, comentó el cobanaro del Templo de San Antonio, Huatabampo, Erasmo Leyva Yocupicio.

Destacó que la aportación principal de los fariseos a la cultura de las naciones yoremes, es darle valor a lo inmaterial, es decir a lo que no se ve. En eso está la verdadera cultura, que la mayoría de la gente no alcanza a detectar, siendo que en la máscara está el verdadero contenido, su abstinencia de todo, por lo que no se deben comprar o regalar como ha estado sucediendo en los últimos años.

La máscara representa la trayectoria de los 40 días de la Cuaresma, que va recogiendo todos los males, malas vibras, malos augurios de ojos y todos los malos espíritus que existen en las calles, los hogares y el medio ambiente, señaó Leyva Yocupicio.

Destacó el cobanaro del templo yoreme de San Antonio que es la razón de que el fariseo tiene que recorrer todas las comunidades, entrar a los solares, darle vuelta a la cruz, mientras a Cristo lo tienen adentro de la casa.

Dijo que las personas que portan la indumentaria del fariseo, ya sean por promesa, devoción o voluntariamente, se comprometen al sacrificio del ayuno y respeto durante los 40 días.

Son los 40 días de ayuno y sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el desierto, en donde estuvo tentado por el demonio, mismo que venció. Esta es la ofrenda de los fariseos, que de acuerdo a los usos y costumbres, los que conocen su significado, o les han transmitido sus antepasados, lo hacen con respeto y ferviente fe.

Sometiéndose ellos mismos, bajo su propia devoción y conciencia, a no distraerse con las comodidades, no debe sentarse ante una mesa a comer, tampoco tomar agua de ninguna tinaja y no recibir alimentos ni bebidas de frente, abstenerse de mujer aunque estén casados.

Conforme los usos y costumbres, desde nuestros antepasados los que transmitieron que los fariseos recogían todo con la resurrección, por eso es que antes deben quemarse las máscaras, que acumulan todos los males y con ellas quemarse el mal humor, para recibir el Espíritu Santo, el Sábado de Gloria, que a su vez, significa el ambiente renovado de toda la naturaleza, el medio ambiente (itomania) en el lenguaje de nuestra lengua materna, puntualizó, don Erasmo Leyva Yocupicio.