Listos spots de campañas en INE

En la víspera de que inicien las campañas, los aspirantes presidenciales de las coaliciones PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade; PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya; y de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, enviaron al INE los primeros spots con los que pedirán el voto a los ciudadanos.

En uno de los videos, Meade Kuribreña destaca que ha “combatido la corrupción” toda su vida y ofrece un Gobierno “decente”. El candidato priísta se presenta como un hombre que se ha manejado de forma honesta durante toda su carrera en la política. También asegura que nunca ha vivido “por arriba de sus ingresos”.

En otro spot, Meade interactúa con jóvenes que votarán por primera vez y ante los cuestionamientos de que “todos los políticos son una bola de corruptos”, aclara que no todos son iguales y se puede hacer política sin “lavar” dinero y sin tener un solo peso al margen de la ley. “Yo lo he hecho en los últimos 20 años”; además de que habla inglés “bastante bien”, ha leído muchos libros, pero, sobre todo, dice Meade, que no tiene manchas, más que el vitíligo.

El aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, lanza un spot en el que asegura que “el PRI ya se va”. “De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel, a mí parecer, con una visión ya anticuada de México y el mundo, o el del Frente, con una nueva forma de gobernar y un nuevo plan, que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor?”.

ACUERDAN TRANSMISIÓN

DE DEBATES PRESIDENCIALES

El Instituto Nacional Electoral (INE) suscribió un memorándum de entendimiento con Twitter para lograr, a través de esta red social, informar de manera adecuada y oportuna a la sociedad sobre los aspectos más relevantes del Proceso Electoral 2017-2018.

De acuerdo con el INE como parte de este, la red social transmitirá los tres debates presidenciales a través de la herramienta Periscope Producer.

Además, Twitter dará asesoría al INE para el manejo más efectivo de herramientas como Periscope y Moments, así como buenas prácticas en el uso de la plataforma.

“Igualmente, se implementará un emoji por medio de los hashtags #Elecciones2018 #EleccionesMéxico y #VotoLibre para que sean utilizados por la ciudadanía durante los debates y actividades relacionadas con la Elección 2018”.

El INE dijo que a través de las cuentas oficiales de Twitter (@TwitterLatAm y @TwitterGov) se dará visibilidad a la información pública que difunda el INE, y Twitter participará en capacitaciones a los medios de comunicación convocados por el INE.

Por su parte, el INE será el único responsable del contenido transmitido a través de Periscope Producer y organizará talleres para su personal, periodistas y sociedad civil, en los que se difundan las reglas y buenas prácticas en el uso de Twitter.