La semana del Cimmyt y las trillas del cereal

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos excelente inicio de semana este lunes 26 de marzo. Un día como hoy, de 1913, durante la Revolución mexicana Venustiano Carranza firma el Plan de Guadalupe, mediante el cual se repudia al gobierno golpista de Victoriano Huerta, y en 1979 con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, Egipto se convierte en el primer país árabe que reconoce oficialmente a Israel. Y entrando de lleno con el comentario, muy buena semana llevaron los investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), quienes por espacio de seis días tocaron diversos temas de interés para los productores y para los consumidores del cereal del mundo, y donde Diario del Yaqui fue el único medio al que le dieron la exclusividad del evento, sobre todo del recorrido y cierre de la semana, que contó con la presencia de la hija del doctor NORMAN ERNEST BORLAUG, JEANIE BORLAUG, por lo que agradecemos a TERE y RODRIGO RAZCÓN por las facilidades que nos dieron para participar en este evento, que ya después fue reproducido por otros medios impresos y electrónicos, pero Diario del Yaqui tubo la primicia y exclusividad, como ha sido en los últimos años. Fue un gran evento que, por desgracia, no pudimos aprovechar más días, ya que todo se lleva en inglés y el nuestro reconocemos que no es muy bueno, pero a pesar de ello logramos cubrirlo para llevarle a todos ustedes los pormenores de esta gran semana, que coincide con el aniversario del extinto NORMAN ERNEST BORLAUG, quien ayer cumpliría 104 años. Agradecemos nuevamente a los organizadores del Cimmyt por permitirnos llevarles este evento y, sobre todo, por darnos la exclusividad, como siempre…… Y hablando de exclusividad, se aproximan las cosechas del cultivo de trigo, donde, por cierto, una nota también exclusiva que les llevamos, al ser el único medio que les informó de la visita del director en jefe de Aserca, ALEJANDRO VÁSQUEZ SALIDO, quien firmó junto con la gobernadora del Estado, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, la minuta para que el productor de Sonora reciba el ingreso de cuatro mil 500 pesos para el trigo cristalino y cuatro mil 900 para el harinero. Hoy sólo se espera que el recurso, como así se signó, se entregue para junio, según nos comentó el presidente de la Alcano, ABEL CASTRO GRIJALVA, y ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM, quienes asistieron a esa firma de convenio en representación de los productores del sector social y de los más de 22 mil 600 usuarios de riego. Por cierto, nos comentó el “ABELÓN” que se está buscando que el ingreso para el cereal se pague en una sola exhibición, cuestión que vemos un poco difícil, sobre todo por la parte del industrial, aunque de hoy a junio se está buscando el mecanismo para que así sea; sin embargo, sin ser pesimistas, lo dudamos que esa fórmula se dé, pero la buena noticia es que el ingreso se haya firmado con anterioridad; ahora sólo falta que se le cumpla a la gente y se liquide el precio y apoyo de los cuatro mil 500 y cuatro mil 900 para junio, como así se comprometió VASQUEZ SALIDO, aunque dicen que el prometer no empobrece……

Y hablando de promesas, pero no de campaña, sino de positivos augurios, ya viene el próximo mes la asamblea anual del Distrito de Riego del Río Yaqui 041 Cajeme, donde su presidente, ANTONIO FORNÉS, rendirá su informe de actividades. Se espera que sea un excelente informe, sobre todo en el aspecto de obras y ahorro de recursos para beneficio de los usuarios de riego, que es algo muy positivo para la gente, pero malo será el aspecto del escurrimiento de agua, que en este año no sea llegado a la media anual, aunque eso no se lo podemos achacar al Consejo de Administración, sino a la naturaleza misma. De ahí que la SRL hace el llamado a los usuarios para que hagan un buen uso el recurso hídrico, ya que, de persistir las condiciones, no se quiere llegar a lo de años anteriores: restricciones de siembra y bombeos que se hizo con ALEJANDRO ELÍAS CALLES como presidente de la SRL. Veremos qué sucede de este informe, que está programado para el 7 de abril, donde servirá como pasarela de políticos que acudirán con su mejor cara en busca del voto de la gente, que ya está harta de promesas incumplidas y de que nuestros impuestos, IVA o ISR, se vayan a subsidiar a los partidos y a sus candidatos. Con esto nos despedimos, deseándoles que tengan una excelente semana y felices vacaciones de Semana Santa.