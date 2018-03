Inicia Domingo de Ramos

NAVOJOA.- Decenas de feligreses católicos acudieron desde temprano a la bendición de las palmas

Por: Ma. Guadalupe Vázquez y Bernardino Galaviz

Con la bendición de las palmas para la feligresía, la Iglesia católica empieza la celebración del Domingo de Ramos el inicio de la Semana Santa y con ello la resurrección de Jesucristo.

Decenas de feligreses, creyentes católicos, acudieron desde temprano a la bendición de las palmas.

Sergio Hugo Trujillo Durazo, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, explicó que “la resurrección es la victoria más grande que pueda haber en la historia del Salvador de la humanidad”.

“Invitamos a la población para que viva esta semana, pues para muchos es de vacación, de forma adecuada reforzando los lazos familiares y también de amistad, pero evitando los excesos, especialmente de la comunidad, y también de la injerencia de bebidas alcohólicas”, invitó.

Mencionó que el Domingo de Ramos recoge la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro, no como un rey poderoso a bordo de un caballo, con un séquito de soldados.

Destacó que “no hay mejor manera de vivir de nuevo que dejar actitudes que nos alejan no sólo de Dios sino del hermano, cosas que no dignifican como personas, situaciones que denigran y hacen tal vez pisotear la dignidad de otros”, señaló.

El Jueves Santo será la cena del Señor la cual expresa los tres dones otorgados a la Iglesia que son el sacerdocio, la eucaristía y el mandato del amor.

Para el viernes la remembranza aludirá a la entrega de Jesús en la cruz, lo que da lugar al rezo del Viacrucis, la adoración de la cruz y el acompañamiento a la virgen con el Rosario de Pésame, precisó.

El Día del Silencio es el sábado donde el simbolismo es el duelo, el estar precisamente en oración junto al sepulcro, amplió, es la única ocasión en que no hay eucaristía durante el día hasta entrada la tarde-noche dando paso a la vigilia.

DOMINGO DE RAMOS; ENTRADA DE JESUCRISTO A JERUSALÉN: VALDEZ

Cuando nuestro señor Jesucristo entró a la casa santa de Jerusalén, ya sabía y estaba consciente de que habría de entregar su vida para salvar al mundo, valerosamente confiando sólo en dios para lograrlo, expresó el párroco del templo de Cristo Rey, Ernesto Valdez Rayas.

Al término de la ceremonia litúrgica, de este Domingo de Ramos y tras bendecir cientos de palmas, cruces y otras piezas artesanales elaboradas a base de palmas, dijo que el siervo de Dios, voluntariamente ofreció en sacrificio su vida, para cumplir con el proyecto de vida que Dios le había encomendado.

Es un ejemplo que todos debemos imitar con gozo y con alegría, antes que andarnos quejando, de que estoy enfermo, no tengo dinero, ni empleo o andar codiciando cosas que no nos corresponden, manifestó Valdez Rayas.

Este hermoso ejemplo reflexivo, expresó, debe de servirnos para transformarnos, siempre de la mano de Dios, para que se nos haga más fácil, de lo contrario, si no aclamamos a Cristo en la cruz, si no encomendamos nuestras vidas a su poder divino, posiblemente se nos haga más difícil y hasta imposible lograrlo.

En este sentido destacó, en la vida los problemas nunca se acaban, son más complejos, por eso debemos estar cerca de Dios, para hacerle frente a los problemas y tener éxito en nuestra vida personal, familiar y social.

Con el Domingo de Ramos iniciamos Semana Santa, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien se transforma con la resurrección, legado divino que nos dejó para la transformación de nuestras vidas, junto con todos los dones y la gracia, para vivirla con gusto y alegría, sin temores, confiando sólo en el, aseguró el sacerdote.