El fenómeno de Morena en Sonora

Por: Demian Duarte

Será interesante observar el tipo de escenario que preparan los partidos políticos en esta semana en la que se da el arranque formal de las campañas por la elección federal, donde ya sabe usted, desde el 30 de marzo —es decir el Viernes Santo— saldrán los jugadores en busca de todas las canicas.

Y mire, no sólo me refiero a José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y hasta Margarita Zavala… Usted sabe también que están en el arrancadero los candidatos a diputados federales y al Senado de la República, que en Sonora suman, por lo menos, 28 aspirantes entre los siete distritos locales y las fórmulas a la Cámara Alta, integrados todos por las coaliciones actuantes.

Al respecto tuve tiempo de echarme un clavado en los números de la encuesta de Reporte TM, que usted ya sabe da como puntero por una parte al “Peje” por 10 puntos y, por la otra, a la fórmula de Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta al Senado, y la verdad es que a nivel regional los resultados no dejan de llamar la atención, por eso me los guardé para esta entrega tipo vacacional.

Mire, en Hermosillo las cosas pintan viento en popa para los del PRI con 36.6% de la intención de voto frente a 21.7% del segundo lugar, que no deja de ser la fórmula de Morena y sus aliados (PT y PES), el PAN está lejos con 11.6%.

En Cajeme el escenario es distinto, con 33.6% para los del PRI y 15.6% para los de Morena, mientras el PAN permanece tercero con 11.8%.

En el resto de los municipios la cosa aparece muy pareja 25.7% para los del PRI y 25.3% para los de Morena, seguidos con los del PAN con 15.5% en un tercer lugar.

Según me dijo Heriberto Grijalva Monteverde —quien hizo e interpretó el estudio demoscópico— las tendencias son vinculantes a las candidaturas en los distintos municipios, porque en este momento si bien el PRI y sus aliados (en este caso el PVEM y el PANAL) conservan una ventaja en el escenario electoral, particularmente a partir de la buena imagen que conserva el Gobierno de Claudia Pavlovich entre los electores, la ola de Andrés Manuel es un factor que comienza a mezclar y levantar a los candidatos en todos los municipios y en todos los distritos, por lo que lejos de escenarios políticos como el de Hermosillo o Cajeme, las cosas parecen realmente revueltas en el resto del Estado.

Incluso en Hermosillo, que es el mayor mercado electoral en Sonora —por ejemplo— las tendencias ponen hoy por hoy a Ernesto de Lucas Hopkins como un muy competitivo primer lugar, pero acercan a la candidata de Morena a un segundo lugar que está muy arriba del PAN (hasta 15 puntos, dicen), por lo que es fácil vaticinar una parejera entre el PRI y Morena por la capital, escenario que parece repetirse en muchos lugares donde cambia uno de los protagonistas, pero Morena aparece como el fiel de la balanza, peleándoles a rojos y azules la supremacía en cada Distrito y en cada Municipio, y ese es un fenómeno digno de verse, porque en Sonora desde que me acuerdo, e históricamente, jamás se había dado.

Claro, hablamos de una encuesta; sin embargo, mis sondeos personales con los dirigentes de los partidos (de todos), con los líderes en el Gobierno del Estado, con los candidatos y en especial con los ciudadanos, me confirman ese escenario hacen ver que al día de ayer (25 de marzo de 2018) las cosas pintan así, y que el fenómeno de López Obrador y de su partido Morena y su coalición Juntos Haremos Historia, está por cambiar el mapa político de Sonora.

Mire, con decirle que en el PRI hoy por hoy candidatos ya no le temen a lo que postule el PAN, sino que están a la expectativa de que vaya a presentar Morena en las listas que, de acuerdo con los enterados ese partido y sus aliados, presentarán hoy.

Ahora, agregue usted el enfoque que el “Peje” le da a sus primero spots promocionales, invitando a la población a votar por los candidatos de Morena y su coalición para “amarrar” una mayoría legislativa que le permita gobernar y sacar los acuerdos para construir su proyecto de nación, y ya verá usted porqué los cuartos de guerra de cada partido están en esta etapa con sus focos en rojo.

