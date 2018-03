Colocan la primera piedra de plantel Conalep Sonora

Como parte del compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de continuar ampliando los espacios educativos en todos los niveles, inició la construcción del plantel Cananea del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep).

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Onésimo Mariscales Delgadillo, encabezó el acto de colocación de la primera piedra del edificio educativo, cuya inversión supera los cinco millones de pesos.

La primera etapa, detalló, comprende la construcción de 10 aulas y un módulo de sanitarios, en beneficio directo de una población estudiantil de 350 jóvenes.

“Aquí se está dando muestra de parte del Gobierno del Estado y de la propia gobernadora, de buscar las mejores condiciones de trabajo para los maestros y las mejores condiciones de aprendizaje para los alumnos, con este plantel que sin duda será un referente a nivel estatal”, señaló.

Mariscales Delgadillo destacó que el proyecto educativo es financiado con recursos del Estado, Federación y del Fondo Minero, y en la práctica permitirá asegurar un espacio en el nivel de preparatoria a jóvenes que anteriormente truncaban sus estudios al no contar con instituciones públicas suficientes.

Por su parte, el director general de Conalep Sonora, Francisco Carlos Silva Toledo, argumentó que la construcción del plantel Cananea marca un precedente histórico en el subsistema de bachillerato al ofrecer los mecanismos para garantizar una educación de calidad en el nivel de técnico profesional.

“Desde hace muchos años no se construía un plantel de Conalep en Sonora, efectivamente hace más de 20 años que no se tenía la construcción de un edificio de esta magnitud. Hoy gracias al trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich se tienen este tipo de proyectos, ya que se le está apostando a la educación”, manifestó.