Camiones urbanos son vandalizados

Concesionarios demandan más vigilancia policiaca

Por: Luz del Carmen Paredes

La inseguridad que priva en algunos sectores de la ciudad representa un riesgo para los usuarios del transporte urbano en Cajeme.

Bernardo Beltrán Rodríguez indicó que, a pesar de que en reiteradas ocasiones han denunciado la problemática, no hay respuesta y esto pone en riesgo a los pasajeros y a los mismos operadores.

El presidente de Transporte Urbanos y Especiales de Cajeme (Tusec), subrayó que falta más vigilancia policiaca para garantizar la seguridad de las unidades, “los vándalos apedrean los camiones, sin medir las consecuencias”.

Puntualizó que las colonias más conflictivas son: Machi López, Monjes, Las Haciendas, Matías Méndez y Cajeme; “les quiebran los cristales a los camiones y no detienen a los responsables”.

Agregó: “hay colonias del sur de la ciudad que, en cuanto cae la tarde, no se puede entrar, porque son apedreados”, abundó.

Además, a esto se suma otra situación: el pésimo estado de las calles, que daña también las unidades, lo que implica un incremento en los costos de operación para el concesionario.

Reiteró que falta más vigilancia, para seguridad de los usuarios y los choferes.