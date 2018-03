Buscan desarrolladores de vivienda condiciones para crecer

Por: Demian Duarte

El sector de vivienda se mantendrá en expansión en 2018 y buscará además condiciones para mantener un crecimiento tras el proceso electoral, por lo que presentará un documento estratégico a los distintos aspirantes presidenciales, asegurado Carlos Guillermo Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi).

El líder del sector recalcó que la construcción de casa-habitación representa hoy por hoy el 6 por ciento de la economía nacional, además de 3 millones de empleos y la inversión de 350 mil millones de pesos.

Anotó que el gremio busca condiciones para construir 500 mil viviendas nuevas en 20187 y de ahí a partir de los acuerdos con los candidatos presidenciales, encontrar condiciones para un plan sostenido a mediano y largo plazo, pues recordó que México enfrenta un déficit y el reto de atender una población en crecimiento.

—El sector es un termómetro de como de 9 la economía. ¿Qué previsiones tiene el sector de vivienda para 2018?

—Para este año tenemos la meta de 500 mil viviendas comercializadas, sólo con Infonavit tenemos previsto que se colocan 365 mil y por Fovissste cerca de 60 mil y el resto a través de financiamiento bancario, pero la meta es de medio millón y se trata de iguala al 2017, para llegar a las metas.

La verdad es que el sector de vivienda media y residencial presenta crecimientos en algunos centros urbanos que están en crecimiento. Lo que es vivienda social es donde trabajamos más fuerte porque se ha hecho complejo el sector por insumos y terrenos caros, como el cemento y el acero.

Buscamos establecer esquemas de cadenas de valor para impedir que se disparen los previos y que no se afecten las metas.

Al ser un año electoral nos afectan las vedas, los recortes a los programas de Gobierno y debemos transitar a través de ellos como institución.

—Viene una transición, se cierran ciclos y programas. ¿Qué expectativa tienen?

—En lo institucional los programas deben de continuar hasta fin de año como están proyectados, pero sabemos que a nivel de metas se podrían modificar algunos temas, en 2017 nos recortaron presupuestos a subsidios, por eso trabajamos en una presentación para los candidatos a la Presidencia.

El 9 de mayo vamos a tener un encuentro nacional de vivienda en la Ciudad de México y para ese encuentro tenemos a los tres principales candidatos presidenciales confirmados, porque como empresarios estamos para trabajar con el que quede al frente.

Ahora quien quede, debe tener al sector de vivienda como parte de su agenda prioritaria y el sector de vivienda mantiene crecimiento mayor al que tiene la economía del país y movemos a 3 millones de empleos y 350 mil millones de pesos al año representamos un siete por ciento del PIB, y eso le da una fortaleza económica y de empleos además de social muy importante.

En los mercados exteriores hay volatilidad en el sector vivienda trabajamos el mercado interno y detonamos la economía estatal y nacional.

Nosotros pedimos apoyo del próximo presidente, y que se tome el tema de vivienda como motor económico y social, de empleo y de desarrollo.

—¿No se ponen nerviosos con alguno de los proyectos políticos?

—Nosotros estamos para trabajar con todos, lo que nos pondría nerviosos es que alguno de ellos no tomara nuestras propuestas y nosotros estaremos muy al pendiente de qué nos van a decir, en los tres ejes que impulsamos.

El primero es casa para todos, cómo llegar abatir el rezago de seis millones de viviendas, 5.3 millones de no afiliados y que debemos crear programas para ellos.

Tenemos un tema de 650 mil nuevos matrimonios y hogares que se forman cada año y enfrentamos un bono demográfico en los próximos años como no había tenido nunca y vamos a necesitar más vivienda que nunca en los próximos 10 ó 15 años y por eso nosotros vamos a estar con quien en verdad se comprometa con el sector.