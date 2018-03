Un corazón fuera del cuerpo

Por: Irma Rascón Martínez

“No soy tu novio, ni tu amigo, ni tu amante”. Eso fue lo que dijo él tomándole la mano a ella; a continuación un largo silencio. acababa de pronunciar la frase más romántica de su vida. Esa tarde transitaban en su carro sobre el boulevard Rodríguez de sur a norte. Los años ochenta estaban a la mitad.

Para ella fue la frase más cruel y sintió que empezaba a congelarse. Ese conjunto de palabras había detonado en ella la dinamita de una inmensa tristeza mental, que nunca más pudo disimular.

La pregunta se ahogó entre el sentido, la razón y el miedo. no quería escuchar algo que terminara por enterrar las ilusiones que acababan de ser asesinadas

Poco después una “amiga” de ambos, le dijo a ella que vio al hombre junto a su ex-novia en una obra de teatro. Ella tomó eso como excusa para terminar con él. Nunca aceptó una explicación, ni quiso volver a verlo. Ese hombre fue llorado muchas noches, muchos días, muchas horas, mucho más de lo que merecía, por lo que había pronunciado esa tarde.

El tiempo pasó y cada quien se fue con su cada cual. Él siempre procuró saber sobre ella. Ella en cambio, jamás quiso saber nada que tuviera que ver con él. Se cruzaron pocas veces en diez años, quizá dos o tres.

Un día en que ella estaba impartiendo su clase de teatro a jóvenes adolescentes, entregó a cada integrante copias de las obras, sketch, canto y poesías que tenían que aprender. Los ensayos de teatro y sketch estaban a su cargo para afinar los personajes y responsabilidades treas bambalinas. Los ensayos de canto y poesia estaba a cargo de otra persona.

Por fin llegó el día del ensayo general, tres días antes de la presentación. Los participantes deberían tener aprendido su personaje. Se hizo el rol y todos estarían listos con vestuario ese mismo día para evitar imprevistos.

La cosa marchaba de maravilla, hasta que tocó el turno a un jovencito, el cual empezó a recitar una poesía de forma magistral. Ella sintió la piel de gallina, pero de repente una frase la congeló: “no soy tu marido, ni tu novio, ni tu amante… soy el que más te ha querido y con eso tengo bastante”.

Ella no pudo contenerse y lágrimas gruesas empezaron a rodar por sus mejillas. Su mente sólo esperaba la hora de salida para llegar a casa. Un remolino de emociones y desesperación la invadió.

Pasaron los días y cada vez era más difícil encontrar la paz mental. Así que se armó de valor, tomó el directorio, buscó el teléfono y lo llamó. Al día siguiente él la llamó a ella. Hicieron una cita y hablaron sobre ellos y el error de interpretación.

El día que el hombre se citó con su ex novia, fue para hablar. Estaban en una pausa en su noviazgo y esa tarde le hablaría sobre la aparición del nuevo amor en su vida.

Él nunca supo por qué lo había dejado. Quiso explicarle a ella que lo de la cita con su ex había sido para aclararle su situación. Él daba por hecho que ela se sabía el poema.

Ella nunca permitió que él se acercara para darle una explicación. Pensó que sus palabras lo habían dicho todo. Su ignorancia la dejó sin su gran amor.

Era tarde, los dos habían comprometido su vida en otra parte, pero el amor seguía donde mismo.

Un día el corazón de ella quiso volver a su cuerpo, pero también era tarde para eso. El corazón ya no reconocer ese cuerpo, no se siente cómodo en casa. El corazón sigue fuera del cuerpo, no hay puerto.