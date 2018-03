Olvidado el Fuerte Mayo

Roberto Aguilar

En completo olvido se sienten las comunidades que conforman el Fuerte Mayo en el sur del Estado, ya que hay condiciones precarias que no han sido atendidas por las autoridades, refirió Juan Pablo Mancillas.

Un representante ciudadano de este sector, lamentó que ya sean varios años donde no se han atendido las necesidades poblacionales.

Recordó que se necesita solucionar de manera inmediata los aspectos de la vida productiva de la región, las cuales se tienen muy descuidadas.

“Aspectos como infraestructura carretera a los caminos vecinales de nuestra región, no les cabe ni un hoyo más, están llenos de estos y no se puede transitar, este problema tiene muchos años que no se le ha invertido en construcción y mantenimiento”, expresó.

Se requiere la construcción de nuevos caminos, aseguró, que son necesarios para el desarrollo de los ejidos del Valle del Mayo.

“También hace falta mejorar la infraestructura hidroagrícola, la cual ya tiene bastantes años estancada”, mencionó.

“No hay apoyos para el sector agrícola, cuando la región depende meramente de la agricultura, ganadería y sobre todo la pesca, necesitamos que Sagarpa tenga más acercamiento en los apoyos productivos”, aseveró.