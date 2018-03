¡Ni los muertos se escapan!

El único Panteón Municipal, sin vigilancia, sin cerco perimetral, sin luz y en el total olvido

Robo de lápidas, imágenes, floreros y el blanco preferido de los delincuentes en las últimas fechas: los cercos, puertas, ventanas de herrería y metales diversos

Piezas que no logran quitar completas, que se dañan en el proceso del hurto, las abandonan al no poder venderlas incompletas

El camposanto es utilizado para correr autos por las noches; varias tumbas que están en la calle principal han sufrido las consecuencias

Sólo tres unidades policiacas patrullan la ciudad, una de ellas está asignada al comisario general; en el valle, la única en funciones es sostenida por policías, que piden para el combustible a ganaderos y agricultores

Ricardo López

En manos de la delincuencia está la Ciudad Jardín, que, por cierto, a donde se llevan flores ya quedan pocos recipientes dónde colocarlas, sin que las autoridades muestren un interés por bajar el índice al robo a casa-habitación, a los asaltos a transeúntes, pero, sobre todo, la corporación policiaca y la misma Secretaría Municipal encargada de la seguridad de Empalme, ha mostrado un nulo apoyo al camposanto de la colonia Juárez, dejándolo en total olvido.

Con el enojo a flor de piel, con el rostro desencajado y con la impotencia de no contar con la ayuda de elementos policiacos municipales, familiares de personas que se adelantaron en el camino, quienes han logrado arreglar el lugar donde descansan sus fieles difuntos, los cuales han sido “visitados” por vándalos y delincuentes del norponiente de la ciudad, vuelven a asistir al panteón con la compañía de personas dedicadas a la construcción, ya que la destrucción del ligar parece no tener fin.

En una investigación profunda, los días que comúnmente descansan los hombres de bien, asisten al cementerio para reparar las afectaciones sufridas en sus propiedades, donde algún ser querido los espera. Tal es el caso de Don Miguel “N”, quien perdiera a la acompañante de toda su vida hace poco tiempo, mismo que logró construir un cuarto de cuatro por cuatro para que sus hijos visitaran a su mamá cualquier día del año.

Dicha edificación la semana pasada fue “visitada” por la delincuencia, sin que nadie la detuviera, dejando la propiedad de la familia sin la puerta principal y sin sus ventanas, hecho que juntó de nuevo a sus integrantes para resolver el caso. Las instalaron de nuevo, sólo que ahora más reforzadas y con la esperanza que la autoridad brinde las garantías que no vuelvan a sufrir otro robo.

Don Miguel, quien por décadas ha trabajado dentro de este Municipio, comparte su vivencia y narra que nunca, en más de 70 años que tiene viviendo en Empalme, había visto, escuchado y vivido una ola de robos como la que hoy sufren los vecinos de todos los sectores, incluyendo a los que ya se fueron.

“Si no cuidan a los vivos, menos cuidarán a los muertos… Aquí, en el panteón, los malvivientes aprovechan la falta de presencia de la Policía. Yo tengo amigos que son elementos de la corporación municipal y me dicen que ellos no van a arriesgar el ‘pellejo’ mientras el presidente municipal no les paga sus quincenas, no los abastece de gasolina para las patrullas, si es que sirven. Me dicen que mejor pierden el tiempo en otros asuntos, antes de ir a un servicio; siempre comentan que mejor les hablen a los ‘chipilones’ de los altos mandos”, anexó el afectado.

Por otra parte, integrantes de las filas de la Policía Municipal daban a conocer que sólo en la actualidad circulan tres patrullas, siendo una de ellas del jefe policiaco Jhovany Flores Leyva, que en el valle sólo existe una unidad oficial, a la cual los agricultores le proveen de combustible para que logre asistir a un llamado o tenga presencia en los campos y ejidos.

En las últimas fechas, vecinos de la necrópolis de la colonia Juárez, que sólo los dividen los metros de la última tumba a la entrada principal de cada domicilio, han sido testigos de cómo grupos de jóvenes se drogan al interior del camposanto, de cómo en ocasiones automóviles corren a gran velocidad por la calle principal del lugar, de cómo salen corriendo y en ocasiones caminando jóvenes con imágenes, floreros y cercos de metal, sin que nadie haga nada, aun reportando el hecho en la comandancia de Policía local.

De lo que no cabe duda es que la infraestructura de uno de los lugares que debe de ser importante para cada Gobierno, en cada Municipio, está en el olvido, la única fachada con la que cuenta el panteón de Empalme es con la barda de la parte de enfrente, por donde entra cada una de las personas que visita el lugar, sin contar con un cerco perimetral a sus otros extremos; sin luz, sin agua, sin vigilancia, al grado que el área donde descansan miles de personas es utilizado como basurero, pista de arrancones y otro “picadero” más; donde drogadictos son los amos del escándalo nocturno ante la vista de la ciudadanía y una participación de la Policía Municipal que está muy lejos de defender los derechos y garantías de los empalmenses.