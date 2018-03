Estampas inolvidables… Camarones mexcaltecos

Por: David Cibrián Santacruz

Cuando llegaban los últimos días de mayo, el río se bañaba de lama. Aquella cosa gelatinosa que bajaba poco a poco al ritmo de la corriente mansa, era de color café. ¿Qué era? ¿Qué producía aquello? Nunca hubo quien pudiera explicar de dónde salía.

Lo cierto es, que en la realidad rústica de los bañistas locales, así fueran varejones, gente adulta o niños de ramada, no significaba una molestia que nos e pudiera soportar. Los chamacos varejones se zambullían y salían con una plasta en la cabeza, pero bastaba con batir el agua del entorno y hundirse nuevamente, para salir limpio; la gente adulta también hacía una especie de aseo, pero antes de bñarse y buscando algún pequeño recodo, que dificultara el paso de la basura gelatinosa.

En las ramadas no se sufría tanto por la suciedad natural de la que se habla. Al ser un área donde todos los días se traficaba, el agua permanecía limpia… alguna gelatina que chocaba con un palo de la pequeña construcción (ramada), se partía ocasionalmente, y desviaba una parte a la zona limpia.

La respuesta de siempre, no satisfacía a los niños y jóvenes que preguntaban de dónde bajajan la gelatina. “Es que como el agua se pone caliente…” -explicaban-. Lo que sí se aceptaba como una consecuencia del agua caliente, era la aparición de los llamados “camarones mexcaltecos”, que en esos días de mayo abandonaban la orilla pedregosa de la ribera. Una vez que el sol marcaba la media mañana, salían al “mar abierto” y se dedicaban a saltar como si de algo fueran huyendo, o cual si estuvieran sobre un comal caliente.

En aquel momento era cuando las madres lavadoras decían: “vente, hijo; ayúdame”. Sí; tomando la tina, algún chiquihuite, una sábana… lo que fuera, siempre que sirviera de trampa, corrían en la medida de lo posible hasta las profundidades de agua que llegaban a la cintura, y comenzaban la pesca “de temporada”. El evento que ciertamente sucedía todos los años en el mes de mayo, duraba escasamente dos días… lo máximo; ya que la gente, desatendiendo su negocio, le daba preferencia a la bendita casualidad que le ofrecía camarones de buen tamaño… y que solos brincaban a las trampas.

Claro que eran de buen tamaño. Medía un promedio de diez centímetros. Y no había qué andar perguntando de donde salían; eran los mismos que se criaban entre las piedras orilleras desde que desaparecían las crecientes y la turbiedad del agua. Qué felicidad se experimetnaba, al sentir aquellos animales estertorar entre las manos. ¿Podía alguien imaginar la valentía y el placer de los niños de ramada (de dos y tres años de edad), cuando terminaba la pesca, sostenían en sus manitas un animal?

-Mira hijo- explicaban las madres en aquel momento-; estos camarones se llaman mexcaltecos. Desde chiquitos suben por las corrientes del río hasta donde pueden; y cuando crecen y no soportan el agua caliente… salen a buscar el mar. Esta agua que ves pasar todos los días, va al mar… a una isla que se llama Mexcaltitán… por eso les llamamos mexcaltecos.