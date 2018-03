“En la ANDA no somos ignorantes”

El actor Jesús Ochoa hará unos cambios

EL UNIVERSAL.-

Muy agradecido del voto de sus compañeros actores está Jesús Ochoa, tras ganar la contienda electoral de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con equipo completo; ahora prevé hacer cambios y quedarse con algunas cosas buenas que tiene su sindicato.

En rueda de medios, luego de que se le declaró ganador absoluto con 634 votos, declaró que tiene un agradecimiento perpetuo hacia todos sus compañeros.

“Es muy representativo recibir el voto de ellos, creo que es el verdadero prestigio de tener la confianza de los compañeros del gremio y eso es porque no buscamos el poder, no tenemos interés personal y eso nos pone en un lugar para ponernos a trabajar por el sindicato”, dijo.

Remarcó que “es el momento de estar unidos, es el momento de aprovechar el cambio para darle nombre, dignidad y brillo a la ANDA. Ya gané estas elecciones y la modernidad exige cambios”.

Precisó que la ANDA no está en números rojos como lo han propagado en los medios y subrayó: “La ANDA ya no va a ser carne de cañón de los programas de espectáculos, el sindicato en ese sentido no se toca, ya nos cansamos de que se nos considere peleoneros, de que somos gente ignorante y así se nos presente ante el público, no, eso ya no va a ser”.